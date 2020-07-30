Власти Якутии предлагают упростить получение Дальневосточной ипотеки для ИЖС

И.о. первого председателя правительства Якутии Кирилл БЫЧКОВ в режиме видеоконференцсвязи принял участие в заседании рабочей группы по вопросу реализации программы «Дальневосточная ипотека». Заседание проведено под председательством министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики – председателя рабочей группы Александра КОЗЛОВА.

На заседании с участием представителей органов исполнительной власти дальневосточных регионов, профильных ведомств и банков рассмотрели ход выполнения программы «Дальневосточная ипотека» и реализацию проектов комплексной жилой застройки на Дальнем Востоке.

По словам главы Минвостокразвития, информирование потенциальных участников программы является важным направлением реализации программы льготного кредитования в ДФО, так как помогает выявить потребности в льготном ипотечном кредите под 2% в том или ином населённом пункте.

Как отметил Кирилл Бычков, в Якутии информирование проходит через все виды средств массовой информации, для мониторинга проводятся опросы. На данный момент опросом охвачено 60 855 семей, что составляет порядка 86% от общей численности молодых семей в республике. Из них проживающих в городах – 18 073 семей (29,7%) и в сельской местности – 42 782 семьи (70,3%).

Из общего числа опрошенных: 89% – нуждаются в жилье; 11% – не являются нуждающимися в улучшении жилищных условий. Тем не менее, принять участие в программе выразили желание 91% опрошенных.

Участники рабочей группы также отметили, что доступность и качество жилья должны повышаться в том числе за счёт развития индивидуального жилищного строительства. Для этого необходимо способствовать облегчению процесса его ипотечного кредитования.

Было отмечено, что сейчас большинство частных домов люди строят самостоятельно, поэтому важно, чтобы они могли получить ипотеку по такой же ставке, как и те, кто покупают квартиру по «Дальневосточной ипотеке».