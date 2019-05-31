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31 мая 2019, 11:21
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Власти Якутии пообещали трудоустроить выпускников

В текущем году профессиональные образовательные учреждения оканчивают 9 тыс. 376 человек, из которых не распределены около 900 человек, а 2 тыс. 612 – изъявили желание продолжить обучение. Проект Плана содействия трудоустройству выпускников профессиональных образовательных учреждений и вузов, направленный на  создание благоприятных условий для интеграции молодежи был рассмотрен на заседании Координационного комитета содействия занятости населения. Заседание прошло в правительстве республики 30 мая под руководством первого вице-премьера Алексея СТРУЧКОВА.

Планом предусмотрены мероприятия по созданию благоприятных условий для интеграции молодежи на рынке труда, адаптации ее к современным требованиям профессиональной подготовки и квалификации, снижению социальной напряженности в молодежной среде.

С этого года созданы и начали работу Комиссии по содействию трудоустройству выпускников при центрах занятости населения республики. В состав Комиссий входят представители работодателей, органов местного самоуправления, образовательных организаций среднего профессионального и высшего образования.

Сформированные Комиссиями проекты Планов содействия трудоустройству выпускников частично согласованы с отраслевыми советами работодателей по развитию трудовых ресурсов Республики Саха (Якутия) министерств и ведомств.

По данным органов статистики доля молодежи в республике в возрасте от 18 до 30 лет составляет 19% или 181,5 тыс. человек.

В органы службы занятости населения в 2018 году за содействием в поиске подходящей работы обратилось 10268 молодых специалистов, что меньше, чем в 2017 году на 2,3%. Также сократилась численность выпускников профессиональных образовательных организаций и организаций высшего образования, обратившихся в органы службы занятости, на 6,4% (в 2017 г. – 1072 чел., 2018 г. — 1003 чел.).

В 2018 году через органы службы занятости трудоустроено 4859 человек, или 47,3%. Сократилась численность молодых граждан, признанных безработными, на 17,6 % (в 2017 г. – 6590 чел., в 2018 г. – 5432 чел.).

Алексей Стручков отметил, что подготовка квалифицированных специалистов и рабочих кадров должна идти в соответствии с потребностями рынка труда, повышения эффективности расходования средств государственного бюджета направляемых на профессиональное образование и трудоустройство выпускников образовательных учреждений по специальности.

«Таким образом, на государственном уровне необходимо изменить политику в отношении трудовых ресурсов осуществлять вложения в человека, ценить труд в соответствии с его реальной стоимостью, использовать рабочую силу с полной отдачей, поскольку этим создается прочный фундамент будущих успехов», — резюмировал по итогам Координационного совета первый вице-премьер.

Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия).
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