Власти Якутии планируют увеличить охват нуждающихся семей помощью

Об оказании помощи малоимущим семьям на основе социального контракта рассказала в ходе «Прямого разговора» в телевизионном эфире ГТРК «Саха» (Россия-24) 22 января заместитель председателя правительства республики Ольга БАЛАБКИНА.

«В Послании Федеральному Собранию президент страны Владимир ПУТИН говорил и о расширении практики социальных контрактов. Данная мера направлена на поддержку экономической самостоятельности малоимущих семей», — сказала вице-премьер.

Социальный контракт заключается между гражданином, доходы которого ниже прожиточного минимума, и органом социальной защиты населения. Приоритет при предоставлении государственной социальной помощи отдается семьям с детьми, особенно многодетным. С непосредственным участием семей разрабатывается программа социальной адаптации, которая может содержать такие мероприятия как активный поиск работы, прохождение профессионального обучения, предоставление социальных услуг, правовая поддержка, психологическая помощь и другие.

Основными направлениями оказания помощи в республике являются выделение средств на ведение личного подсобного хозяйства и на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности. При этом средний размер социального контракта составляет 182 тыс. руб.

Ольга Балабкина отметила, что такие социальные контракты в республике заключаются с 2010 года и за 10 лет на оказание помощи из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) выделено 1,1 млрд руб., заключено более 8 тыс. социальных контрактов.

В 2019 году социальный контракт заключили 3 537 семей на общую сумму 291,9 млн руб., из них 2 926 малоимущих семей с детьми (247, 9 млн руб.).

«Это востребованная поддержка, достаточно популярная в республике. В 2020 году предусмотрено 330 млн рублей », — сказала вице-премьер.

Ольга Балабкина подчеркнула, что сегодня поставлена задача по повышению охвата нуждающихся семей такой помощью. Также планируется дальнейшее развитие моделей социального сопровождения семей, получивших помощь на основе социального контракта, в том числе путем проведения пилотных экспериментов в отдельных муниципальных районах, усиления межведомственного взаимодействия при оказании услуг.