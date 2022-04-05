Власти Якутии переносят свои сайты на хостинг на территории РФ

Информационная безопсность

Отдельное внимание сегодня на заседании оперштаба было уделено информационной безопасности. Для защиты информации, безопасного хранения данных и обеспечения стабильной работы информационных ресурсов, всем органам государственной власти и подведомственным учреждениям поручено перенести сайты на хостинг на территории страны

. Напомним, для обеспечения устойчивого развития в условиях санкций, опираясь на действующие федеральные меры, власти республики приняли пакет мер, по которому общий объём поддержки составил 14,9 млрд рублей. При этом принятый план предусматривает не только финансовую поддержку сфер экономики, но и снижение административных барьеров для предприятий.