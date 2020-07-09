Власти Якутии ответили приглашенному дирижеру ГТОиБ

Фото предоставлено Евгением Шейко 22 июня приглашенный дирижер ГТОиБ Евгений ШЕЙКО направил письмо главе Якутии. SakhaLife публиковал это письмо, затрагивающее вопросы, представляющие широкий общественный интерес. Фото ЯСИА Власти Якутии ответили приглашенному дирижеру, болеющему за состояние дел в ГТОиБ. Ответ, по мнению SakhaLife, получился безграмотным и бездушным – ни о чем, обычная отписка, на которую чиновники всех мастей большие мастера. Местами ответ Минкультуры Якутии словно написан под диктовку директора ГТОиБ. Министр Юрий КУПРИЯНОВ даже подпись свою не поставил. Деятельность Юнганса на посту директора ГТОиБ может привести к непоправимым последствиям – приглашенный дирижер Евгений Борисович предоставил ответ SakhaLife для публикации.

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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