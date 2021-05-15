Власти Якутии встревожены ростом производственного травматизма

Всем исполнительным органам государственной власти и органам местного самоуправления Якутии необходимо усилить работу по профилактике несчастных случаев на производстве. 14 мая в ходе очередного заседания Межведомственной комиссии по охране труда РС (Я) в режиме видеоконференцсвязи обсудили вопросы охраны труда по итогам 1 квартала 2021 года.

Отмечается рост производственного травматизма по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Основная доля произошедших несчастных случаев на производстве с тяжелыми последствиями приходится на отрасли добычи полезных ископаемых, строительства и сельского хозяйства. При этом увеличиваются показатели по проведению специальной оценки условий труда на рабочих местах. За 1 квартал 2021 года спецоценка условий труда проведена на более чем 14 тысячах рабочих мест или в три раза больше аналогичного периода прошлого года.

Министр труда и социального развития Якутии Елена Волкова поручила министерствам и ведомствам представить актуализированные планы работ по предупреждению и сокращению производственного травматизма в курируемой отрасли, а также планы проверок в рамках ведомственного контроля. Отраслевыми министерствами совместно с Государственной инспекцией труда в Республике Саха (Якутия), специалистами по охране труда органов местного самоуправления республики и профсоюзными комитетами будет усилена работа с работодателями по оказанию методической помощи в области охраны труда, по внедрению системы управления охраной труда в предприятиях и организациях.

Также обсуждены вопросы состояния профессиональной заболеваемости, информационного обеспечения по вопросам охраны труда и пропаганды культуры безопасности труда среди молодежи в республике.

В заседании приняли участие представители Регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике Саха (Якутия), Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Саха (Якутия), Государственной инспекции труда в Республике Саха (Якутия), Технической инспекции труда Федерации профсоюзов Республики Саха (Якутия), Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия), Прокуратуры Республики Саха (Якутия), руководители исполнительных органов государственной власти.