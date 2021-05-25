Власти Якутии: Операция по эвакуации фрагментов ракеты-носителя идёт по графику

Первый заместитель председателя правительства Республики Саха (Якутия) Дмитрий Садовников провёл совещание с профильными министрами и представителями федеральных ведомств, на котором обсудили итоги поисков отделившихся частей ракеты-носителя, выпущенной 26 апреля с космодрома «Восточный».

Несмотря на переменчивый характер погодных условий работы идут строго по графику.

Поисковая группа уже провела облёт зоны возможного падения отделяемых частей. В Кобяйском районе всего обследована территория площадью 700 км. Фрагменты от ранее запущенных ракет обнаружены не были.

В ходе облетов воздушно-поисковой группой в Алданском районе обнаружено четыре фрагмента створок головного обтекателя. Обнаруженный фрагмент размещён в специальный контейнер для дальнейшей отправки на утилизацию в космодром «Восточный».

Отобраны пробы природных сред под обнаруженными фрагментами и на удалении от них. Радиационный фон на местах обнаружения фрагментов находится на уровне ниже среднереспубликанских значений.

Участники совещания также обсудили вопросы обеспечения безопасности и готовность к предстоящему пуску, который запланирован 27 мая 2021 года.

В Службе спасения Республики Саха (Якутия) сформированы две группы общей численностью 12 спасателей, которые расположатся в посёлке Сангар Кобяйского района и г. Алдан Алданского района.

Дмитрий Садовников подчеркнул необходимость полной готовности органов местного самоуправления к запуску космических аппаратов. «Работа проводится на региональном и федеральном уровнях совместно со всеми заинтересованными ведомствами. Но также важно решать вопросы на муниципальном уровне. Нужно отработать на высоком организационном уровне», – заключил Дмитрий Садовников.