Власти Якутии оценивают целесообразность завоза стройматериалов в Арктику

Министерство строительства республики сформировало прогноз общей потребности арктической зоны Якутии в стройматериалах. В 2022 году необходимо около 20 тысяч куб. метров строительного песка и щебня, 14 тысяч куб. метров теплоизоляционных материалов, 12 тыс. куб. м пиломатериалов, 5 тыс. тонн стальных труб, 4 тыс. кв. м оконных и дверных блоков и других материалов.

В ряде арктических районов имеются месторождения инертного строительного сырья (песок, щебень), который может использоваться при строительстве каменных строений и дорог. Сейчас Министерство промышленности и геологии разрабатывает карту месторождений сырья для производства стройматериалов. После этого в декабре проведут предварительную оценку целесообразности завоза стройматериалов извне.

«Зачастую подрядчиков останавливает сложная логистика – перевалка, использование сначала речного, затем автомобильного транспорта. Поэтому наша задача организовать местное производство стройматериалов и упростить логистику», – отметил премьер республики Андрей ТАРАСЕНКО на совещании по организации производства стройматериалов в Арктике.

Напомним, Глава Якутии Айсен НИКОЛАЕВ поручил правительству повысить качество вводимых объектов в арктических районах и организовать производство стройматериалов с использованием местного сырья. В августе 2020 года Айсен Николаев утвердил «Стратегию развития Арктической зоны республики до 2035 года». Большое внимание в документе уделяется строительству дорог, модернизации аэропортов, внедрению новой транспортной подсистемы, на основе адаптированной к арктическим условиям техники, восстановлению регулярного судоходства по бассейнам основных рек, Северному морскому пути.