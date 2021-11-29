29.11.2021
17:40
131

Экономика

Власти Якутии оценивают целесообразность завоза стройматериалов в Арктику

Министерство строительства республики сформировало прогноз общей потребности арктической зоны Якутии в стройматериалах. В 2022 году необходимо около 20 тысяч куб. метров строительного песка и щебня, 14 тысяч куб. метров теплоизоляционных материалов, 12 тыс. куб. м пиломатериалов, 5 тыс. тонн стальных труб, 4 тыс. кв. м оконных и дверных блоков и других материалов.

В ряде арктических районов имеются месторождения инертного строительного сырья (песок, щебень), который может использоваться при строительстве каменных строений и дорог. Сейчас Министерство промышленности и геологии разрабатывает карту месторождений сырья для производства стройматериалов. После этого в декабре проведут предварительную оценку целесообразности завоза стройматериалов извне.

«Зачастую подрядчиков останавливает сложная логистика – перевалка, использование сначала речного, затем автомобильного транспорта. Поэтому наша задача организовать местное производство стройматериалов и упростить логистику», – отметил премьер республики Андрей ТАРАСЕНКО на совещании по организации производства стройматериалов в Арктике.

Напомним, Глава Якутии Айсен НИКОЛАЕВ поручил правительству повысить качество вводимых объектов в арктических районах и организовать производство стройматериалов с использованием местного сырья. В августе 2020 года Айсен Николаев утвердил «Стратегию развития Арктической зоны республики до 2035 года». Большое внимание в документе уделяется строительству дорог, модернизации аэропортов, внедрению новой транспортной подсистемы, на основе адаптированной к арктическим условиям техники, восстановлению регулярного судоходства по бассейнам основных рек, Северному морскому пути.

Фото: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)
Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх