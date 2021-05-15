15.05.2021
17:12
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Коронавирус

Власти Якутии обязывают уведомлять о прибытии своих детей на каникулы

В связи с наступлением каникулярного времени, переводом в отдельных районах на дистанционную форму обучения — родители обязаны уведомлять администрации городов и сёл о прибытии своих детей на каникулы.

Главы муниципальных образований обязаны вести учет прибывающих детей и совместно с органами здравоохранения и образования обеспечить профилактическое медицинское наблюдение в течение 14 дней.

Также в связи с ростом заболеваемости среди детей, не соблюдением детьми социального дистанцирования для минимизации случаев контактирования детей деятельность детских игровых комнат и детских развлекательных центров приостановлена до 31 мая 2021 года включительно.

Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: Оперштаб Якутии
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