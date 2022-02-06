Власти Якутии объяснили, почему ликвидируют котельную ЯГУ-1

Перевод котельных Якутска на тепловые сети Якутской ГРЭС-2 позволит улучшить экологическую обстановку в городе. В частности, в ближайшие годы в рамках создания Единой теплоснабжающей организации будут переключены котельные ЯГУ-1 и ЯГУ-2, сообщил Дмитрий САДОВНИКОВ.

Первый вице-премьер республики Садовников во время прямого эфира отчета регионального правительства ответил на вопрос жительницы Якутска о ликвидации котельной ЯГУ-1 в городе Якутске.

«Котельную ЯГУ-1 мы должны были ликвидировать с вводом ЯГРЭС-2. В свое время городская администрация и «Русгидро» не действовали активно. Вследствие чего эта работа не сделана, но мы ее выполним. Тем самым улучшим экологическую ситуацию в центре города. В ближайшие годы стоит вопрос переключения котельных ЯГУ-1 и ЯГУ-2», — сказал первый зампред.

По его словам, эта работа, в частности, будет проведена в рамках создания Единой тепслоснабжающей организации (ЕТО), которая создается на базе МУП «Теплоэнергия» и компании «Якутскэнерго», входящей в состав «Русгидро».

Котельные поэтапно перейдут на тепловые сети ЯГРЭС-2, а неэффективные будут выведены из строя. В конечном итоге это благотворно повлияет на экологическую обстановку в городе и скажется на снижении затрат на топливо.

В тарифы для поставщиков будет включена инвестиционная составляющая, размер которой в первый год составит 500 млн рублей. Это позволит модернизировать систему теплоснабжения Якутска, но не скажется на населении, для которого будут действовать утвержденные Госкомцен единые льготные тарифы на тепловую энергию.