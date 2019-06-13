Власти Якутии обсудили транспортные проблемы Якутии с Минвостокразвития

Вопросы повышения надежности транспортной инфраструктуры Якутии были поставлены Главой республики Айсеном Николаевым 13 июня перед представителями Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики, работающими в эти дни в Якутске под руководством заместителя министра Александра Крутикова.

Глава Якутии напомнил, что республика, будучи самым крупным по площади субъектом РФ, является еще и самым изолированным и труднодоступным. Отсутствие в ряде случаев надежной транспортной инфраструктуры является ключевым сдерживающим фактором в более динамичном развитии Якутии.

«Строительство и ремонт дорожной сети, реконструкция аэропортов требуют серьезных вложений. Остро стоит и вопрос обновления парка воздушных судов в связи с предстоящим списанием АН-2, Ан-24, АН-26. Скорейшего принятия решения требует вопрос по переносу в незатопляемое место аэропорта поселка Зырянка. Без поддержки федерального бюджета, институтов развития Российской Федерации самому региону решить эти проблемы будет сложно», — сказал Айсен Николаев.

Воздушный транспорт является безальтернативным средством передвижения в Якутии с ее огромными расстояниями населенных пунктов друг от друга. В республике самая обширная по географии аэропортовая сеть в стране. Поэтому несвоевременная модернизация аэропортов фактически приведет к транспортной изоляции отдаленных арктических районов республики, где отсутствует альтернативное круглогодичное транспортное сообщение. В рамках Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года предусмотрена реконструкция 16 якутских аэропортов. В этом году уже начинается реконструкция в Нерюнгри, Олёкминске и Верхневилюйске. Сегодня регион ставит вопрос о включении туда аэропортов Зырянки, Саскылаха и Ленска.

Актуальным вопросом является и необходимость субсидирования из федерального бюджета авиаперевозок внутри республики.

Также на выездном совещании в Якутске Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики был рассмотрен ключевой инфраструктурный проект Якутии по строительству моста через реку Лена. Республика настаивает на включении его в Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года. По расчетам Минэкономразвития России, социально-экономические эффекты при возведении Ленского моста более чем в 1,6 раз превысят вложенные инвестиции.

Кроме того, было озвучено предложение республики по изменению прохождения федеральной дороги «Вилюй» по «южному» варианту через город Ленск и поселки Витим и Пеледуй. Такой маршрут позволит максимально охватить населенные пункты Якутии и Иркутской области круглогодичной транспортной доступностью. Помимо этого, наземную транспортную доступность получат 10 месторождений нефти и газа.

Рабочая группа Министерства Российской Федерации по развитию дальнего Востока и Арктики будет находиться в Якутии два дня. Сегодня представители федерального ведомства также осмотрели площадку строительства Жатайской судоверфи, провели совещание по обеспечению надежности газоснабжения, встретились с главами арктических районов и потенциальными инвесторами проектов в Арктической зоне Якутии.

На завтра запланировано участие в выездном заседании Совета по Арктике и Антарктике при Совете Федерации Федерального Собрания РФ с участием членов Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера.