Власти Якутии обсудили проблемы с безнадзорными животными

Заместитель председателя правительства Якутии Денис Белозеров 5 февраля провел совещание в режиме видеоконференцсвязи с главами муниципальных образований республики по вопросам реализации федерального закона от 27 декабря 2018 года № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Во вступительном слове вице-премьер напомнил, что с 1 января 2020 года вступили в силу отдельные положения Федерального закона №498-ФЗ, основанные на принципах нравственности и гуманности в области обращения животных без владельцев, реализация которых требует финансовых вливаний.

«Законодательно будет сохранена передача отдельных государственных полномочий по организации, осуществлению мероприятий по обращению с животными без владельцев в органы местного самоуправления. В связи с этим нам необходимо на местах проводить работу так, чтобы обезопасить наших граждан и исполнить все нормы закона», — сказал Денис Белозеров.

О ходе реализации Федерального закона проинформировал руководитель Департамента ветеринарии Якутии Василий Бураев.В республике подготовлен План действий по урегулированию вопроса по обращению животных без владельцев на территории Якутии на 2020 год, в который включены нормативно-правовое урегулирование, организационные мероприятия, и мероприятия в сфере просветительской работы. В 2019 году по исполнению переданных отдельных государственных полномочий по регулированию численности безнадзорных животных органам местного самоуправления было выделено 17 млн руб. В соответствии с методикой расчета субвенций на мероприятия по обращению с животными без владельцев в 2020 году по предварительному прогнозу потребуется 86,5 млн руб.

Василий Бураев отметил, что одним из проблемных вопросов в реализации закона является отсутствие приютов на местах. Закон не допускает содержание отловленных животных без владельцев в местах и пунктах временного содержания животных, не являющихся приютами для животных.

Также муниципальные образования решением органа местного самоуправления должны установить места выгула животных, и порядок выгула должен быть прописан в правилах по благоустройству территории. По проведенному анализу по состоянию на сегодня в республике определены всего 16 мест выгула домашних животных.

Руководитель ведомства подчеркнул, что необходимо усилить работу административной комиссии муниципальных образований по повышению ответственности владельцев животных и пересмотреть вопрос об административной ответственности владельцев.

В ходе обсуждения вопроса глава Амгинского улуса Николай Архипов сообщил, что в районе все главы наслегов согласились с тем, чтобы приют для безнадзорных животных был централизованный в с. Амга. Для этого отведен земельный участок, остается не решенным вопрос финансирования строительства приюта. Николай Архипов предложил для регулирования численности безнадзорных животных ветеринарному управлению проводить стерилизацию животных не по обращению граждан, а планово охватить большую часть животных в год.

И.о. главы Намского улусаАнатолий Павлов проинформировал, что в улусе функционирует 2 пункта передержки безнадзорных животных, но пункты не готовы для эффективной работы методом ОСВВ (отлов – стерилизация — вакцинация — возврат в прежнее место обитания). Создана рабочая группа, которая осуществляет по дворовой обход в каждом селе совместно с представителями ветеринарии, административной комиссии, управления сельского хозяйства, также начата работа по созданию единого оператора для отлова и содержания животных.

Первый заместитель главы Верхневилюйского улуса Семен Михалев отметил, что в улусе техническое состояние пункта передержки животных 2014 г постройки не соответствует требованиям, составлена смета для строительства приюта и направлена в Департамент ветеринарии республики.

Представители районов подчеркнули, что необходимо для исполнения требований федерального закона пересмотреть вопрос об административной ответственности владельцев, необходимо повысить ответственность граждан по содержанию животных, выгуливанию в общественных местах.

После обсуждения вопроса Денис Белозеров обратил внимание представителей муниципальных образований на то, что максимально необходимо использовать возможности районов по имеющимся зданиям, сооружениям (объектам), которые на сегодня не востребованы и подходят для организации приютов. Вице-премьер призвал все муниципальные образования усилить работу по реализации положений федерального закона для обеспечения безопасности населения.