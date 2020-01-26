26.01.2020
22:29
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Официально

Власти Якутии о весенней охоте

В соцсетях распространяется недостоверная информация о возможном запрете весенней охоты на водоплавающую дичь на территории России. Среди основных факторов об ограничении охоты указан коронавирус nCov, зафиксированный в китайском городе Ухань, сообщает официальный сайт Министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства РС(Я).

Минэкологии Якутии не подтверждает данную информацию и ссылается на ответ руководителя ФГБУ «Центр развития охотничьего хозяйства» Моргунова Н.А., который также опровергнул информацию о запрете весенней охоты на водоплавающую дичь.

Источник: https://www.sakha.gov.ru/news/front/view/id/3115406
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