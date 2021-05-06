Власти Якутии о сложной эпидемиологической ситуации в Мегино-Кангаласском районе

Ольга Балабкина провела заседание по санитарно-эпидемиологической ситуации по ковиду в Мегино-Кангаласском районе.

Сегодня в ходе брифинга регионального оперативного штаба по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции заместитель председателя правительства республики Ольга Балабкина отметила сложную эпидемиологическую ситуацию по ковиду в Мегино-Кангаласском улусе, в котором за последние сутки зафиксировано 13 новых случаев заболевания COVID-19.

Ольга Балабкина сообщила, что сегодня утром проведено отдельное суженное заседание регионального оперштаба по санитарно-эпидемиологической ситуации в Мегино-Кангаласском районе республики.

«Несмотря на принятые 13 апреля 2021 года оперативным штабом меры районного характера отмечается прирост заболевания», – сказала она.

Как отметили участники заседания, причина прироста случаев коронавируса в снижении настороженности среди населения, несоблюдении гражданами масочного режима и социального дистанцирования, активизации межрайонных сообщений и миграционных процессов.

«Количество контактных лиц в основном складывается из семейных очагов. Вирусоносителями является большое количество детей, которые находятся под вниманием Управления Роспотребнадзора и учреждений здравоохранения», – сказала она и добавила, что принят ряд мер по усилению мероприятий и контроля для исключения дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции на территории улуса.

Ольга Балабкина призвала население Мегино-Кангаласского улуса неукоснительно соблюдать меры эпидемиологической безопасности для сохранения здоровья себя и своих близких.

«Учреждения здравоохранения, Роспотребнадзора, органы местного самоуправления делают и принимают все необходимые меры для обеспечения благополучия населения», – подчеркнула она.

Ольга Балабкина поручила ускорить темпы вакцинации в районе.

«Вчера на территорию Мегино-Кангаласского улуса поступила новая партия вакцин. Медицинские учреждения и лаборатории работают в течение всех праздничных дней, чтобы продолжить вакцинирование», – добавила она.

Будет усилен контроль за наличием лекарств в аптеках, проведением санитарной обработки и дезинфекции в общественных местах, соблюдением санитарно-эпидемиологических мер предосторожности таксомоторными службами, в том числе при осуществлении межулусных перевозок. Контрольными мероприятиями также будут охвачены места общественного питания, придорожные чайные, предприятия торговли.

На территории Мегино-Кангаласского района до нормализации ситуации запрещены выезды из населённых пунктов, проведение всех массовых мероприятий, в том числе семейных праздников.

С учётом санитарно-эпидемиологической ситуации будут приняты дополнительные меры предосторожности при организации весенней призывной кампании и итоговой государственной аттестации в образовательных организациях.