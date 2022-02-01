Власти Якутии о локдауне

В Якутии вопрос по введению локдауна и жёстких ограничительных мер не рассматривается. Об этом в ходе программы «Якутия, вперёд!» 1 февраля сообщил глава республики Айсен Николаев.

Ил Дархан отметил, что решения об ограничительных мерах в регионе принимаются с учётом текущей эпидемиологической ситуации оперативно и гибко.

В качестве примера Ил Дархан привёл организацию образовательного процесса в школах республики. Если в столице Якутии школы работают в дистанционном режиме, то в районах почти 50% школьников обучается в обычном очном режиме. Решение о переходе на дистанционное обучение или обратно на очное обучение принимается оперштабами на уровне муниципалитета в зависимости от эпидемиологической ситуации.

Вместе с тем, большую нагрузку в связи с распространением коронавируса штамма «омикрон» продолжает испытывать первичное звено системы здравоохранения. Чтобы разгрузить поликлиники в столице республики начал работу Центр амбулаторной неотложной помощи для больных с ОРВИ. В первый день Центр обслужил порядка 2,5 тысяч человек. Сейчас через него ежедневно проходит 1200-1500 человек.

В республике нарастили объемы исследований на коронавирус. В последнее время их количество доходило до 10 тысяч исследований ежедневно.

В Общественном центре в городе Якутске в круглосуточном режиме работает колл-центр. Операторы не только обрабатывают звонки по вызову на дом врачей и записи на приём в поликлиники, но и отвечают на любые вопросы якутян, поступившие по теме коронавируса на единый номер 122. Для консультирования населения привлечены именитые профессора Медицинского института Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова.

За последнюю неделю по республике дополнительно развёрнуто порядка 600 коек. При этом ранее власти республики заявляли о готовности развернуть при необходимости более 4,7 тысяч дополнительных ковидных коек.

По наблюдениям медиков несмотря на увеличение количества вновь выявляемых случаев заболевания коронавирусом и возросшую скорость распространения инфекции, у большинства заболевших регистрируются лёгкие формы заболевания. Лёгкое течение заболевания врачи связывают с высоким процентом вакцинированного населения. На сегодня первым компонентом вакцины от COVID-19 привито 574 290 человек, что составляет 80,1% взрослого населения республики. Ревакцинировано 126 336 человек, это 62% от количества лиц, у которых наступил срок ревакцинации. В Якутске началось вакцинация детей старше 12 лет.