Власти Якутии не допустят предновогодних скоплений в ТЦ

На совещании у вице-премьера Михаила Никифорова с участием глав муниципальных районов и городских округов рассмотрен ход проведения проверок с целью выявления организаций и предпринимателей, не соблюдающих ограничительные меры в период распространения коронавирусной инфекции.

Михаил Никифоров подчеркнул, что с приближением новогодних праздников главой Якутии поручено усилить контрольные рейды с целью предупреждения скопления людей в торговых предприятиях, объектах общепита и обеспечения соблюдения ограничений при проведении банкетов.

За период с 8 октября по 30 ноября 2020 года контрольные мероприятия проводились в 31 муниципальном районе и городском округе. Всего за указанный период по республике проведено 7300 выездных рейдов, в том числе по объектам торговли – 5874, общепита – 832, бытовых услуг – 417, развлекательных центров – 109, фитнес-центров – 68.

Из общего числа 3998 рейдов проведено муниципальными районами.

Максим Прокопьев отметил, что регулярно оперативные данные по рейдам представляют 11 муниципальных образований, в том числе один городской округ: это Хангаласский, Нерюнгринский, Намский, Мирнинский, Мегино-Кангаласский, Ленский, Алданский, Кобяйский, Нижнеколымский, Усть-Майский районы и город Якутск.

Наибольшее количество рейдов проводится в Якутске. В период с 30 апреля по 30 ноября 2020 года в столице проведено 17 563 рейда, в том числе 1 388 рейдов проведено Минпредом РС(Я), 16 175 рейдов – административной комиссией города Якутска.

По итогам 1 388 рейдов, организованных Министерством предпринимательства, торговли и туризма РС(Я), составлено 72 определения о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования, 71 протокол об административном правонарушении, 68 дел направлено в суд на рассмотрение. Всего назначено административных штрафов на сумму 1,7 миллионов рублей.

«Сегодня отмечается очень сложная эпидситуация. Коронавирус доходит до самых дальних населенных пунктов. Нам надо усилить работу перед новогодними праздниками, не допускать скопления людей в магазинах и торговых центрах. Для этого необходимо рекомендовать предприятиям торговли увеличивать продолжительность рабочего дня», — отметил вице-премьер.