12.09.2022
14:56
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Коронавирус

Власти Якутии не будут вводить ограничительные меры из-за COVID-19

Глава Якутии об эпидемиологической ситуации в республике:

Пока нет оснований вводить ограничительные меры, в том числе обязательный масочный режим. Обязательным в школах, детских садах и учебных заведениях остается термометрия.

Фото: https://t.me/YakutiaOpershtab
Источник: Якутия. Оперштаб - https://t.me/YakutiaOpershtab

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