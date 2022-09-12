Власти Якутии не будут вводить ограничительные меры из-за COVID-19

Пока нет оснований вводить ограничительные меры, в том числе обязательный масочный режим. Обязательным в школах, детских садах и учебных заведениях остается термометрия.

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