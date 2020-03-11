Власти Якутии нашли решение резонансной ситуации в ППЖ

«Приняты незамедлительные меры в целях недопущения распространения вируса бешенства», — руководитель Департамента ветеринарии Республики Саха (Якутия) Василий Бураев отчитался перед противоэпизоотической комиссией при правительстве РС (Я).

Заместитель председателя правительства Республики Саха (Якутия), председатель противоэпизоотической комиссии при правительстве РС (Я) Денис Белозеров 11 марта провел внеочередное заседание.

Члены комиссии заслушали информацию руководителя Департамента ветеринарии Республики Саха (Якутия) Василия Бураева о ситуации по бешенству животных. Он сообщил, что 3 марта 2020 года выявлена положительная реакция на антиген вируса бешенства при проведении плановых мониторинговых исследований в материале, отобранном в приюте для животных города Якутска. Исследования проведены в ГБУ РС (Я) «Якутская республиканская ветеринарно-испытательная лаборатория», которая владеет бессрочной лицензией для диагностических исследований микроорганизмов II-IV групп патогенности. Биоматериал после взятия проб и получения положительной реакции уничтожен согласно требованиям СанПиН.

Василий Бураев подчеркнул, что в республике ежегодно проводятся мониторинговые исследования в связи с тем, что периодически регистрируются случаи бешенства не только среди домашних животных, но и диких. Последние вспышки данной болезни были зарегистрированы в 2011, 2016, 2018, 2019 годах.

С момента подтверждения обнаружения вируса бешенства огороженная территория приюта животных переведена в режим карантина приказом Управления ветеринарии г. Якутска на основании федерального закона, установлены обязательные для исполнения требования по осуществлению профилактических, диагностических, лечебных, ограничительных и иных мероприятий.

Согласно схеме оповещения в тот же день были направлены срочные донесения о выявлении вируса бешенства управлению Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия), управлению Россельхознадзора по Республике Саха (Якутия), министерству экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха (Якутия), министерству здравоохранения Республики Саха (Якутия), ГУ МЧС России по Республике Саха (Якутия), окружной администрации городского округа «город Якутск».

С 4 марта каждые 12 часов управлением ветеринарии города Якутска организован выезд специалистов для проведения обследований животных.

7 марта 2020 года издан указ главы РС (Я)№ 1023 «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по бешенству животных на территории городского округа «город Якутск» и муниципального образования городского округа «Жатай» Республики Саха (Якутия).

В неблагополучном пункте с 7 марта начаты мероприятия по локализации и ликвидации возможного очага заболевания в соответствии с требованиями санитарных и ветеринарных правил. Поскольку больное животное непосредственно контактировало с животными, находящимися в приюте и могло их заразить, приняты меры по недопущению распространения заболевания. Из всего поголовья животных, содержащихся в приюте, могли заразиться от инфицированной особи 153 собаки и 48 кошек, которые были подвергнуты эвтаназии 7-8 марта ветеринарными специалистами Управления ветеринарии города Якутска в присутствии работников приюта. Эвтаназия животных происходила методом усыпления путем введения внутримышечных уколов.

В обсуждении комплекса мероприятий приняли участие заместитель главы ГО «Город Якутск» Роман Сорокин, директор МУП «Жилкомсервис» Валерия Билоус, заместитель руководителя Управления Россельходнадзор по РС (Я) Петр Петров, заместитель начальника отдела надзора управления Роспотребнадзор по РС (Я) Валентина Григорьева.

Председатель противоэпизоотической комиссии при правительстве РС (Я) Денис Белозеров дал конкретные поручения и рекомендации органам государственной и муниципальной власти для принятия незамедлительных мер в целях недопущения распространения вируса бешенства.

В частности, необходимо усилить информационно-разъяснительную работу с населением по вопросам профилактики бешенства; продолжить проведение мероприятий, согласно требованиями санитарных и ветеринарных правил; организовать работу по дератизации помещений в организациях и предприятиях.