Власти Якутии направят 7 млн рублей на реконструкцию ипподрома в Амгинском районе

В Министерстве сельского хозяйства РС(Я) состоялась рабочая встреча министра Александра Атласова с делегацией Амгинского улуса, в ходе которой было подписано соглашение о предоставлении субсидии на реконструкцию ипподрома в с. Амга.

Напомним, в этом году в Амгинском районе пройдут VII Спортивные игры народов Якутии. На площадке нового реконструированного ипподрома пройдут соревнования по стрельбе из лука.

Также здесь проходят традиционные конные скачки на «Кубок Лээги», куда съезжаются самые именитые скаковые лошади из разных уголков Республики побороться за место победителя.