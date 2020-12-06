Власти Якутии ищут дополнительное финансирование

На совещании у Главы Якутии обсуждены вопросы строительства объектов здравоохранения

Вопросы строительства в 2021-2023 годах объектов здравоохранения в Якутии детально рассмотрены сегодня на совещании у Главы региона Айсена Николаева.

В Якутии строится два крупных жизненно необходимых для якутян объекта здравоохранения – Якутский республиканский онкологический диспансер на 210 коек в г. Якутске с радиологическим отделением и хозяйственным блоком, ход строительства которого сегодня до проведения совещания Айсен Николаев лично проверил, и Республиканский кардиологический диспансер в г. Якутске. Кроме того, будет строиться третий крупный объект – Республиканский клинический инфекционный центр на 245 коек в столице республики.

Здание онкологического диспансера по плану должно быть введено в 2023 году, но власти республики планируют ввести его с опережением срока – в 2022 году. Здание будет состоять из четырёх блоков. Объект возводится без отставания от сроков и графиков, но необходимо решить вопрос по замене медицинского оборудования. Проектно-сметная документация на объект была подготовлена в 2015 году. За это время медицинское оборудование, которое вошло в проект, успело устареть и потерять актуальность. Медицинская наука движется вперёд, появилось новое высокотехнологичное оборудование. Сегодня требуется внести изменения в перечень технологического медоборудования, в том числе с возможностью открытия отделения нейроонкологии.

8-этажное здание Республиканского кардиологического диспансера планируется ввести в эксплуатацию в декабре 2021 года. Сейчас ведутся работы по облицовке фасада Кардиососудистого центра и тёплого перехода, по устройству входных тамбуров, монтажу витражной системы, запуску отопления. На этом объекте, спроектированном в 2014 году, также необходимо решить вопросы по замене медицинского оборудования.

Айсен Николаев подчеркнул, что объекты должны отвечать самым последним требованиям, необходимо изыскать дополнительное финансирование при корректировке бюджета.

По объекту «Республиканский клинический инфекционный центр на 245 коек в г. Якутске» по ул. Петра Алексеева в Якутске необходимо в ближайшее время решить кадастровые вопросы с земельным участком под строительство крупного объекта. Глава поставил перед Правительством срок – до конца декабря завершить оформление правоустанавливающих документов на земельный участок.

По программе модернизации первичного звена здравоохранения в районах Якутии строится несколько объектов. При этом, подчеркнул Глава, встречаются проблемы, связанные с проектированием и техническим оснащением.

В рамках мероприятий по укреплению материально-технической базы медицинских организаций первичного звена здравоохранения республики с учётом принципа замены зданий высокой степени износа на период 2021-2023 гг. планируется построить пять объектов: больничный комплекс на 73 койки в Вилюйске, больничный комплекс на 22 койки с поликлиникой на 104 посещений в смену в селе Хонуу Момского района, поликлиника на 200 посещений в смену со стационаром на 20 коек в Ытык-Кюеле Таттинского улуса, больничный комплекс на 45 коек с поликлиникой на 104 посещений в смену в посёлке Усть-Мая Усть-Майского района и больничный комплексав селе Чурапча Чурапчинского улуса.

Также рассмотрены 33 объекта здравоохранения, включенные на капитальный ремонт в 2021 году. По ним в настоящее время ведётся работа по актуализации расчётов и подготовке технических заданий для объявления аукционов. Отдельно обсуждены объекты, планируемые к реализации в 2023-2025 годах.

По каждому объекту состоялось детальное обсуждение. Глава Якутии поставил перед Минстроем республики задачу провести работу по актуализации нормативной правовой базы в отрасли строительства, актуализированной под современные вызовы. В частности, необходимо дополнить перечень объектов, по которым предусмотрено заключение единого государственного контракта, включающего в себя выполнение инженерных изысканий, проектирование, строительство и ввод объекта в эксплуатацию.

Завершая совещание, Айсен Николаев подчеркнул, что все рассмотренные объекты должны быть построены в срок. От этого зависит формирование системы доступной медицинской помощи, что повысит качества жизни якутян.