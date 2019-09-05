Власти Якутии и АЛРОСА сделали заявление

Власти Якутии и АЛРОСА договорились о сотрудничестве в развитии электроснабжения Вилюйской группы районов. Соответствующее соглашение подписали 5 сентября на полях Восточного экономического форума глава региона Айсен Николаев и генеральный директор компании Сергей Иванов.

Документ регламентирует взаимодействие сторон в строительстве линии электропередачи 110 кВ от Сунтара до Нюрбы в габаритах 220 кВ.

«Реализация соглашения обеспечит стабильное электроснабжение населения и социально значимых объектов, а также даст импульс для развития вилюйской группы районов. Этот проект важен для нас, как для компании, базовым регионом деятельности которой является Якутия», – отмечает Сергей Иванов.

Отметим, что существующая воздушная линия от Мирного до Вилюйска была построена еще в 60-х годах прошлого века и исчерпала свою пропускную способность. Строительство новой линии позволит эффективнее использовать избыток мощностей Каскада Вилюйских ГЭС и подключить к электроэнергии новые жилые и социальные объекты, производственные мощности.