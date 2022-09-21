Власти Якутии готовят меры поддержки семьям мобилизованных

В Якутии разработают меры поддержки семьям, членов которых призовут по объявленной в стране частичной мобилизации. Об этом сообщил глава региона Айсен Николаев в эфире телеканала Россия 24. сообщает ЯСИА.

«Я дал поручение правительству республики за неделю разработать и принять необходимые меры поддержки членам семей граждан, которые будут призываться по объявленой частичной мобилизации по стране», — сказал Айсен Николаев.

Напомним, сегодня, 21 сентября, Владимир Путин во время своего обращения заявил о частичной мобилизации в России. Призыву на военную службу будут подлежать граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе, и прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определённые военно-учётные специальности и соответствующий опыт.