05.01.2021
15:30
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Экология

Власти Якутии: Это фейк!

Распространяемая в соцсетях информация о том, что в Верхоянский район будут ввозить отходы из Казахстана, не соответствует действительности, сообщает пресс-служба администрации главы и правительства Якутии со ссылкой на представителей компании. 

В Верхоянском районе на территории месторождения «Прогноз» — примерно в 50 км от села Барылас — должен появиться полигон твердых коммунальных и промышленных отходов. Полигон будет экологически безопасным, отмечается в сообщении. «В соответствии с требованиями проектирования и проведения экспертизы был выполнен комплекс инженерных изысканий, подтвердивший экологическую безопасность выбора места размещения площадки», — сказали в пресс-службе.

В пресс-службе правительства также пояснили, что отходы, которые планируется размещать на полигоне, будут образовываться от деятельности предприятия «Прогноз-Серебро» на месторождении на этапах проведения геологоразведочных работ, строительства и добычи. «Речь идет об отходах самых низких IV и V классов — это малоопасные и практически неопасные виды отходов. Например, к IV классу относится битое стекло или пришедшая в негодность мебель, к V — древесные опилки или бумага», — говорится в сообщении. 

Общественные слушания по проекту состоятся 9 февраля в поселке Батагай. Предварительный вариант материалов оценки воздействия на окружающую среду и проектная документация с 28 декабря прошлого года находятся в администрации Верхоянского района и в офисе компании «Полиметалл» в Якутске, все желающие могут ознакомиться с ними и оставить свои замечания и предложения. 

Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: https://news.ykt.ru/article/113788?news_recent=
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