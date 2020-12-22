Власти Якутии дали Сардане Авксентьевой поручение

Первый заместитель Председателя Правительства РС (Я) Кирилл Бычков провел заседание межведомственной рабочей группы по вопросам строительства проблемных объектов на территории республики. Первый вице-премьер Якутии заслушал информацию, касающуюся объектов застройщиков ООО «Монолит Строй», ООО СПФ «Черов и К», ООО «Симиир», а также обратил внимание на вопрос увеличения риска количества обманутых дольщиков с 2021 года. Члены межведомственной рабочей группы подробно разобрали каждый случай.

В работе комиссии приняли участие руководители и представители исполнительных органов государственной власти республики, территориальных отделений федеральных органов власти.

По сообщению первого вице-премьера, на сегодняшний день по Республике Саха (Якутия) в Единый реестр проблемных объектов включено 12 объектов (7 застройщиков), по которым заключено 544 договора участия в долевом строительстве с 781 гражданином.

С начала года завершены строительством и введены в эксплуатацию 3 проблемных объекта в селе Бердигестях» застройщика ООО «Горный Инвест», а также в городе Якутске по ул. Короленко, 25 застройщика ООО «Товары Саха Якутместпрома» и по ул. Автодорожная, 19 застройщика ООО «Монолит Строй». Восстановлены права 856 граждан – участников долевого строительства.

Два объекта застройщика ООО «Строймонтаж-2002» исключены из Единого реестра в связи отсутствием граждан, с которыми заключены договоры участия в долевом строительстве.

На заседании министр строительства республики Павел Кылатчанов описал ситуацию по вышеуказанным объектам и ознакомил с дорожной картой по завершению их строительства. Так, по его словам, по поводу многоквартирного дома по ул. Автодорожная в квартале 11 г. Якутска, введенного в эксплуатацию (застройщик ЖСК «Автодорожная 19») направлено заявление в Управление Росреестра по Республике Саха (Якутия) о постановке на кадастровый учет. Однако, осуществление государственного кадастрового учета органом регистрации приостановлено в связи с наличием замечаний, которые в настоящее время устранены и необходимые документы внесены в систему органа госрегистрации.

Также рассмотрен вопрос о предоставлении земельного участка без торгов на безвозмездной основе, находящегося в распоряжении органа местного самоуправления смежного с земельным участком объекта жилого дома по ул. Автодорожная в квартале 11 г. Якутска застройщика ООО «Монолит Строй».

По объекту по ул. Автодорожная Правлением публично-правовой компании «Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства» принято предварительное решение о финансировании завершения строительства. Вопрос завершения строительства двух объектов на ул. Петра Алексеева и объектам в микрорайоне «Ильинка» на рассмотрении Фонда. В целях скорейшего восстановления прав граждан — участников долевого строительства будут заранее предусмотрены варианты технологического присоединения объектов.

Подводя итоги, Кирилл Бычков поручил Минстрою республики и Окружной администрации Якутска в кратчайшие сроки разобраться с вопросом оказания содействия в постановке на кадастровый учет жилого дома по ул. Автодорожная. Также первый вице-премьер дал ряд поручений в части технического присоединения проблемных объектов по ул. Автодорожная, Петра Алексеева, в микрорайоне «Ильинка». На особый контроль будут взяты объекты, попавшие в группу риска возникновения дополнительного количества «обманутых дольщиков».