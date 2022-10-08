Намек СНБО Украины, что теракт — «подарок» к дню рождения Путина — Телеграм

Советник Офиса президента Украины Подоляк признал ответственность Украины за теракт на Крымском мосту: «Крым, мост, начало. Все незаконное должно быть разрушено, все украденное должно быть возвращено Украине, все оккупированное Россией должно быть уничтожено», заявил по-английски Подоляк в соцсетях.

А секретарь СНБО Украины Данилов недвусмысленно намекнул, что теракт на Крымском мосту — «подарок» к дню рождения Путина. Мерлин Монро, поющая «с днём рождения, мистер президент» на фоне кадров с разрушенным мостом — тому подтверждение, сообщает тгк Юлия Витязева

На видео: последствия теракта на Крымском мосту