08.10.2022
16:03
1910
Происшествия
Намек СНБО Украины, что теракт — «подарок» к дню рождения Путина — Телеграм
Советник Офиса президента Украины Подоляк признал ответственность Украины за теракт на Крымском мосту: «Крым, мост, начало. Все незаконное должно быть разрушено, все украденное должно быть возвращено Украине, все оккупированное Россией должно быть уничтожено», заявил по-английски Подоляк в соцсетях.
А секретарь СНБО Украины Данилов недвусмысленно намекнул, что теракт на Крымском мосту — «подарок» к дню рождения Путина. Мерлин Монро, поющая «с днём рождения, мистер президент» на фоне кадров с разрушенным мостом — тому подтверждение, сообщает тгк Юлия Витязева
На видео: последствия теракта на Крымском мосту
Фото: тгк Раньше всех. Ну почти
Источник: тгк Раньше всех. Ну почти
#происшествия. крымский мост#СНБО Украины: теракт -подарок ко дню рождения путина?#теракт на крымском мосту
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