Власти России поддержат любимую якутянами фирму

Вот уже пятый год компания «Саюри» поставляет свежие овощи и зелень местного производства высокого качества.

19 ноября с работой одного из немногих крупных круглогодичных агрокомплексов в мире, расположенных на Крайнем Севере, ознакомился министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей ЧЕКУНКОВ.

Резидент ТОР «Якутия» – «Саюри» – стал примером успешного многолетнего сотрудничества Якутии с Японией. Первая экспериментальная теплица площадью 0,1 га была построена в 2016 году. Экологически чистая продукция пользуется спросом у жителей республики, в апреле 2019 года дополнительно введён тепличный комплекс площадью 1,2 га.

Третья очередь проекта реализуется в два этапа. На первом этапе в сентябре прошлого года были построены тепличные блоки площадью 0,8 га.

Ежедневно с теплиц «Саюри» собирают 3 — 5 тонн свежей продукции. Но компания не останавливается на достигнутом. Впереди – завершающий этап, в декабре текущего года планируется запустить 6 тепличных блоков площадью 1,2 гектара.

При выходе на проектную мощность объём продукции составит до 2,3 тыс. тонн в год – овощи не только станут доступней, но и расширятся их ассортимент и география продаж и доставки. Кроме зелени и овощей в теплицах «Саюри» выращивают экспериментальную партию клубники.

«Лабораторные исследования подтверждают, что наши овощи имеют высокое качество. Мы постоянно улучшаем технологию ухода за растениями, используем только натуральные удобрения. Недаром наша экологически чистая продукция поставляется в детские сады Якутска и пригородов», – рассказал генеральный директор компании Сергей Балнайтис.

Запуск всего комплекса обеспечит потребности жителей Якутска в овощах на 25–30%.

Как ранее отмечал полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, на следующем заочном заседании президиума правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока будет рассмотрен вопрос инфраструктурной поддержки компания «Саюри», расширяющий тепличный комплекс по выращиванию овощей и зелени.