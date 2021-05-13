Власти решили, что делать с белым медведем

12 мая в Москве состоялось заседание Комиссии по редким видам диких животных, занесенных в Красную книгу РФ Минприроды РФ по рассмотрению вопроса белого медведя, которого отловили в Томпонском районе и привезли в Якутск.

По итогам заседания комиссия решила вывезти спасённого хищника в Москву. Так как у него обнаружены проблемы со здоровьем.

Как отметила, руководитель Росприроднадзора РФ Светлана РАДИОНОВА, у него сильное истощение и проблемы с зубами.

«Полноценное обследование белого медведя в Якутске провести невозможно. В связи с этим, приняли решение вывезти его в Москву, где ему поставят точный диагноз и назначат лечение», — сообщила она.

По предварительным данным, белый медведь — эта самка, около двух лет.