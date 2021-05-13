13.05.2021
10:38
186

Экология

Власти решили, что делать с белым медведем

   12 мая в Москве состоялось заседание Комиссии по редким видам диких животных, занесенных в Красную книгу РФ Минприроды РФ по рассмотрению вопроса белого медведя, которого отловили в Томпонском районе и привезли в Якутск. 

   По итогам заседания комиссия решила вывезти спасённого хищника в Москву. Так как у него обнаружены проблемы со здоровьем. 

   Как отметила, руководитель Росприроднадзора РФ Светлана РАДИОНОВА, у него сильное истощение и проблемы с зубами.

   «Полноценное обследование белого медведя в Якутске провести невозможно. В связи с этим, приняли решение вывезти его в Москву, где ему поставят точный диагноз и назначат лечение», — сообщила она. 

   По предварительным данным, белый медведь — эта самка, около двух лет.

Источник: Пресс-служба Минэкологии Якутии.
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх