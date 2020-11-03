Власти рассмотрели изменения в бюджет Якутии

Проект республиканского закона «О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «О государственном бюджете Республики Саха (Якутия) на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» разработан в связи с распределением дотаций, субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов бюджетам регионов из федерального бюджета, уточнением прогнозных показателей главными администраторами доходов государственного бюджета по административным платежам и сборам и безвозмездных поступлений, имеющих целевую направленность от государственных и негосударственных организаций, в 2020-2021 годах, уточнением отдельных направлений в целях финансового обеспечения первоочередных и социально значимых расходов.

Как сообщил министр финансов республики Валерий ЖОНДОРОВ, представляя законопроект, общая сумма субсидий из федерального бюджета увеличена на 1 млрд 800 млн рублей и составит 17,4 млрд рублей.

«Субвенции уточнены на 1 млрд 348 млн рублей и составят 7 млрд 658 млн рублей. Иные межбюджетные трансферты, в основном, полученные из резервного фонда Правительства Российской Федерации на борьбу с новой коронавирусной инфекцией, увеличены на сумму 3 млрд 417 млн рублей. Общий объём доходов государственного бюджета на 2021 год увеличен также на сумму безвозмездных поступлений из Фонда реформирования ЖКХ на сумму 191 млн рублей», – пояснил министр.

Общий объём доходов государственного бюджета республики на 2020 год предлагается увеличить на 7 млрд 215 млн рублей, что составит по прогнозным показателям 231 млрд 225 млн рублей, в 2021 году увеличить на 191 млн 467 тыс. рублей, что составит 203 млрд 440 млн рублей, в 2022 году уменьшить общий объём доходов на 8 млн 594 тыс. рублей, что составит 221 млрд 046 млн рублей.

Общий объём расходов в 2020 году законопроектом предлагается увеличить на 8 млрд 215 млн рублей, что составит 239 млрд 386 млн рублей, в 2021 году – увеличить на 191 млн 467 тыс. рублей, что составит 204 млрд 438 млн рублей, в 2022 году – уменьшить на 8 млн 594 тыс. рублей, что составит 222 млрд 045 млн рублей.

Дефицит государственного бюджета Республики Саха (Якутия) в 2020 году увеличивается на 1 млрд рублей и составит 8 млрд 161 млн рублей, в 2021 и 2022 годах объём дефицита бюджета не меняется.

«Отношение размера дефицита к сумме налоговых и неналоговых доходов бюджета остаются в рамках установленных ограничений по Бюджетному кодексу Российской Федерации и по соглашениям, заключенных с Минфином России», – подчеркнул Валерий Жондоров.

После обсуждения проект закона поддержан членами правительства республики и будет внесён на рассмотрение Государственного Собрания (Ил Тумэн).