Власти прокомментировали резонансные дела задержанных оленеводов и рыбаков

В региональной общественной приемной Д.А. Медведева прошел круглый стол о проблемах законодательства в сфере традиционного природопользования с участием депутата Госдумы Галины Данчиковой, эксперта проектного офиса развития Арктики Александра Воротникова, председателя комитета КМНС и делам Арктики Ил Тумэн Елены Голомаревой и уполномоченного по правам КМНС Лены Ивановой. В круглом столе приняли участие представители арктических районов Якутии, а также руководители росрыболовства и органов исполнительной власти.

Краткая справка:

Воротников Александр Михайлович — эксперт экспертного центра ПОРА (проектный офис развития Арктики), доцент кафедры государственного регулирования экономики ИОН РАНХиГС, помощник члена Совета Федерации. Член экспертного клуба в общественном совете Минвостокразвития. Эксперт в Экопресс-центр Общественной палаты Российской Федерации. Сфера профессиональных компетенций: государственно-частное партнерство, территориальное развитие, государственное и муниципальное управление.

Состоялся прямой диалог власти с представителями арктических районов, многие участники сетовали на неправомерные действия контролирующих органов, избыточные, не соответствующие реалиям жизни в северных районах требования законодательства к их жителям.

В рамках круглого стола были затронуты темы резонансных дел, о которых стало известно в последнее время: дело старейшины юкагирского народа Дмитрия Бегунова, на которого завели уголовное дело за четыре рыбы прошлогоднего лова, а также оленеводов, задержанных пограничниками и увезенных за сотни километров от родных мест.

По итогам проверки они получили штраф в 500 рублей и были отпущены без предоставления транспорта на обратную дорогу.

Депутат Госдумы РФ Галина Данчикова отметила о необходимости информирования населения об изменениях в законодательстве. По ее мнению, муниципальные власти и надзорные органы должным образом не доводят информацию до коренных жителей. Что же касается недавних случаев с рыбаками и оленеводами, то им будет уделено особое внимание и запланированы встречи с соответствующими ведомствами.

«В ближайшее время мы обсудим этот инцидент с представителями пограничной службы», — прокомментировала Галина Данчикова.

Также были обсуждены предлагаемые проекты федеральных законов. Например, проект постановления о возмещении убытков, причиненных малочисленным народам хозяйственной деятельностью организаций. Участники, в целом, отметили положительную роль документа, единогласно согласившись, что проект постановления требует доработки. Так, не совсем понятно, почему ущерб будет определяться в зависимости от величины прожиточного минимума, если сам ущерб является предметом оценки.

По проекту учета лиц, относящихся к коренным малочисленным народам, было предложено внести вопрос национальной идентификации в рамках концепции введения удостоверения личности гражданина, оформляемого в виде пластиковой карты с электронным носителем информации, для чего необходимо будет вносить информацию о национальной принадлежности гражданина путем предоставления дополнительных документов на добровольной основе.

Александр Воротников сообщил участникам, что внести идею или предложение в стратегию развития Арктики РФ может каждый желающий через сайт www.arctic2035.ru. Воротниковым также было предложено усилить взаимодействие региона и центра, и организовать встречу на уровне Александра Крутикова, заместителя министра Минвостокразвития России.