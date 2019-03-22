Власти прокомментировали дело о изнасилование школьницы в Якутске

Следственным отделом по городу Якутску СУ СК России по РС(Я) возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 131 УК РФ (изнасилование несовершеннолетней) по обращению жительницы города Якутска о совершении преступления против половой неприкосновенности ее 14-летней дочери. Как сообщила ЯСИА старший помощник руководителя СУ СК России по Якутии Надежда Дворецкая, инцидент, о котором идет речь, произошел осенью прошлого года.

«На данном этапе установлено, что заявительница, заметив изменения в поведении своей дочери, настояла на посещении ею врача-гинеколога, который сообщил женщине о наличии у девочки признаков половой жизни. При беседе женщины с дочерью та сообщила ей о том, что в ноябре 2018 года она познакомилась с 20-летним молодым человеком, который совершил с ней половой акт без ее согласия на это», — сообщила Дворецкая.

В настоящее время личность молодого человека установлена, он пояснил, что, действительно, вступал в половую связь с несовершеннолетней по обоюдному согласию. Учитывая возраст и позицию потерпевшей, принято решение возбудить уголовное дело по указанному составу преступления. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление фактических обстоятельств произошедшего. Молодой человек задержан, дает показания о случившемся.