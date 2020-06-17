Власти предлагают за квадрат ветхого жилья 50 тысяч

Зампред правительства Якутии Кирилл Бычков рассказал журналистам о старте кампании по заключению соглашений с собственниками о предоставлении денежной компенсации за изымаемое жилое помещение.

Ранее программа переселения из аварийного жилья не предусматривала денежную компенсацию по рыночной стоимости. Жители ветхого и аварийного жилья таким образом не могли претендовать на выкуп их квадратных метров по актуальным ценам.

Сейчас же, как сообщил Кирилл Бычков, ситуация в корне меняется. «Готовы нормативно-правовые акты, предполагающие возмещение за изымаемые жилые помещения по республиканской адресной программе «Переселение из аварийного жилищного фонда 2019-2024 гг.» по более высокой цене, чем по оценочной. Мы подводим единую стоимость квадратного метра к сумме более 50 тысяч рублей за квадратный метр», — отметил зампред правительства.

Также он акцентировал внимание журналистов на том, что ежегодно эта цифра будет пересматриваться. Теперь у проживающих в аварийном жилом фонде появляется возможность выбора: подождать некоторое время и заехать в новое жилье «метр к метру», или же сразу получить денежную компенсацию. «Люди смогут использовать полученные средства по собственному усмотрению, — сказал Кирилл Бычков. – Доплатить и приобрести жилье большей площади, купить недвижимость в другом городе или даже регионе».

Механизм получения денежных средств прост – заключается соглашение между ГКУ РС(Я) «Дирекция жилищного строительства РС(Я)», администрацией муниципального образования и собственником, затем деньги поступают на расчетный счет собственника. На 13 сентября, компенсационные выплаты по программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы» получили уже тридцать собственников жилья.

Правительство планирует направить на денежную компенсацию за изымаемое жилье 660 млн рублей. К 1 сентября 2025 года в Якутии планируется ликвидировать свыше 1 миллиона 142 тысяч квадратных метров в рамках программы переселения из аварийного и ветхого жилья. На эти цели были заложены около 60 миллиардов рублей.

«На Восточном экономическом форуме было подписано соглашение с Фондом реформирования ЖКХ России на дополнительные 18 миллиардов рублей. Таким образом, на программу переселения будет направлено в общей сложности 80 млрд рублей», — подчеркнул Кирилл Бычков.

Напомним, согласно программе, финансовая поддержка на переселение граждан из аварийного жилищного фонда осуществляется тремя способами: приобретение жилых помещений у застройщика (строящегося или готового); выкуп жилья на вторичном рынке; выплата собственникам возмещения за изымаемые жилые помещения. Последний способ, подчёркивают в правительстве, для собственников является наиболее оптимальным способом переселения из аварийного жилищного фонда с точки зрения временных затрат.

Ссылка: https://yakutia-daily.ru/v-yakutii-namereny-vykupat-u-vladelczev-avarijnoe-zhile-po-50-tysyach-rublej-za-kvadratnyj-metr/