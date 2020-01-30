Власти ответят на обращения граждан, адресованные в аккаунты только главы и премьер-министра Якутии
Реакция со стороны властей на обращения граждан в соцсетях будет происходить в том случае, если они адресованы в аккаунты главы и премьер-министра республики. Об этом сообщил глава Якутии во время «Прямого разговора» в телеэфире ВГТРК «Саха».
Напомним, с этого года вступил в силу указ главы, согласно которому обращения граждан в социальных сетях будут считаться официальными запросами и игнорированию не подлежат. В течение восьми часов должен быть предоставлен предварительный ответ.
«Указ по обращениям граждан в соцсетях касается тех обращений, которые идут на аккаунты мои и председателя правительства республики. Надо это донести, так как некоторые граждане начали писать всем чиновникам и с них требовать решения своих вопросов», — подчеркнул глава региона Айсен НИКОЛАЕВ.
Но Ил Дархан отметил, что возможно в скором времени подобная практика коснётся и других представителей власти в республике.
Он добавил, что после внедрения этого механизма взаимодействия с населением число обращений увеличилось в разы, что доказывает о его популярности и необходимости.
«Я считаю, что это довольно хороший механизм, и на все те вопросы, которые поступили во время вчерашнего прямого эфира, будет дан ответ», — резюмировал Николаев.
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