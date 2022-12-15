Власти обсудили защиту ДФО от пожаров и паводков

Вопросы состояния законности в сфере защиты регионов Дальнего Востока и Сибири от паводков и пожаров сегодня обсуждены в г. Улан-Удэ Республики Бурятия

Пленарное заседание состоялось под сопредседательством главы МЧС России Александра Куренкова, МПР России Александра Козлова, заместителя Генерального прокурора России Дмитрия Демешина, с участием руководителей и прокуроров регионов.

С приветственным словом к участникам заседания обратились Заместитель председателя правительства Российской Федерации – полномочный представитель президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев и полномочный представитель Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев.

В своем выступлении заместитель Генерального прокурора России Дмитрий Демешин отметил, что вследствие принимаемых совместных мер отмечается повышение оперативности обнаружения лесных пожаров и доля природных возгораний, ликвидированных в первые сутки.

Практически во всех регионах ДФО и СФО прокурорами пресечены факты непринятия региональными органами исполнительной власти и государственными учреждениями своевременных и достаточных мер по обеспечению специализированных формирований необходимым количеством работников, техникой, оборудованием и инвентарем для борьбы с лесными пожарами.

По требованию прокуроров в Республике Саха (Якутия), Забайкальском крае в Сводные планы тушения лесных пожаров дополнительно включено более 3 тысяч лиц, привлекаемых к тушению лесных пожаров, 700 единиц техники, 200 посадочных площадок для воздушных судов.

В числе недостатков в работе уполномоченных органов замгенпрокурора России также указал на случаи неиспользования и неисправности лесопожарной техники, закупленной в предыдущие годы, несвоевременное планирование и проведение работ по противопожарному обустройству лесов, повсеместные недостатки системы обнаружения и организации тушения очагов горения в лесах.

В связи с отсутствием в Красноярском крае и Еврейской автономной области региональных органов исполнительной власти, ответственных за организацию тушения ландшафтных возгораний, в целях обеспечения единого подхода и надлежащей организации тушения таких пожаров в регионах Дмитрий Демешин предложил на федеральном уровне определить нормативы обеспеченности пожарных формирований.

Повсеместно прокурорами вскрыты факты ненадлежащего осуществления органами местного самоуправления мероприятий по созданию мер защиты от огненной стихии населенных пунктов. Возбуждено и расследуется 39 уголовных дел. В ряде случаев это связано с формальным подходом при проведении внеплановых проверок муниципалитетов территориальными органами МЧС России.

Значительный ущерб причиняется в результате паводковых ситуаций. В ряде регионов прокурорами выявлены случаи бездействия, волокиты по обустройству защитных сооружений от паводковых вод, хищения бюджетных средств, выделенных на данные цели, недостаточность резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций и негативного воздействия вод. В зоне повышенного внимания всех ведомств остается вопрос установления в соответствии с утвержденными графиками зон подтопления, затопления 2,3 тыс. населенных пунктов.

Участники обменялись практикой правоприменения, складывающейся в различных регионах нашей страны. По итогам обсуждения намечены дальнейшие совместные пути обеспечения состояния законности на данных направлениях.