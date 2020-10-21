Власти обсудили строительство нового мусорного полигона в Якутске

Вопросы проектирования и строительства нового мусорного полигона города Якутска для размещения твёрдых бытовых отходов на 27 км Вилюйского тракта и рекультивации старого полигона, расположенного на 9 км Вилюйского тракта, рассмотрены 20 октября на рабочем совещании у главы республики Айсена НИКОЛАЕВА.

Открывая совещание, Айсен Николаев отметил, что вопрос рекультивации действующего полигона города Якутска обсуждается на протяжении многих лет, однако работы ещё не начаты. Между тем территория городского полигона переполнена, а регулярные горения отходов выбрасывают в воздух опасные для здоровья населения токсичные вещества.

Опасения руководителя региона подтвердила и главный санитарный врач республики Маргарита ИГНАТЬЕВА, которая отметила, что затягивание сроков рекультивации старого полигона негативно сказывается на экологическом состоянии города Якутска.

«Возгорания, регулярно происходящие на городском полигоне, выбрасывают в воздух вредные и токсичные вещества. Продукты горения, смешиваясь с воздухом, могут беспрепятственно попасть в организм человека и вызвать острые респираторные и другие опасные заболевания», — отметила она.

Как доложил министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Дмитрий САДОВНИКОВ, правительством республики утверждена программа строительства нового полигона мощностью 125 тысяч тонн твёрдых коммунальных отходов в год на 27 км Вилюйского тракта. Генеральным застройщиком определено ГУП «ЖКХ РС (Я)».

«Завершение первого этапа строительства нового полигона планируется в 2022 году», — сообщил Дмитрий Садовников.

На сегодняшний день на площадке будущего строительства определены места заезда спецтранспорта на полигон, согласовано техническое задание на проектирование объекта, выполнены полевые работы по инженерным изысканиям. После прохождения государственной экологической экспертизы в первом квартале 2021 года начнётся процесс по переводу земельных участков будущего строительства с сельхозназначения на промышленные земли. Земельный участок передан ГУП «ЖКХ РС (Я)».

Министр экологии, природопользования и лесного хозяйства Сахамин АФАНАСЬЕВ доложил, что до 1 апреля 2021 года республика в рамках реализации нацпроекта «Экология» направит в Минприроды РФ бюджетную заявку о готовности субъекта к рекультивации старого городского полигона, расположенного на 9 км Вилюйского тракта. Проектно-сметная документация разработана, заключение государственной экологической экспертизы получено.

«Для получения финансирования из федерального бюджета необходимо, чтобы к 1 апреля городской полигон был полностью закрыт и выведен из государственного реестра объектов размещения ТКО. При этом до ввода нового полигона будет запущен пункт временного накопления отходов, который в последующем также будет ликвидирован», — отметил Сахамин Афанасьев.

По итогам совещания Айсен Николаев подчеркнул, что вопросы рекультивации старого и строительства нового полигона города Якутска давно назрели и требуют активного вовлечения всех ответственных структур.