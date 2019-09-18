Власти Намского улуса наказаны

Администрация Намского района Якутии привлечена к административной ответственности за порчу земель сельхозназначения остатками минеральных удобрений и захламление строительным мусором. Площадь нарушенного участка составила 5415 м2. Результаты лабораторных исследований отобранных проб показали превышение уровня предельно допустимого коэффициента (ПДК) подвижного фосфора и обменного калия в 2 – 2,5 раза.

Нарушение было выявлено в мае текущего года в ходе плановой проверки государственными инспекторами отдела земельного надзора Управления Россельхознадзора по Республике Саха (Якутия).

Администрация подала жалобу о неправомерности постановления Управления в Намский районный суд, но после рассмотрения материалов дела суд подтвердил его законность и оставил в силе. Административный штраф за данное правонарушение составил 40000 рублей и кроме того администрации необходимо очистить участок от строительного мусора и провести рекультивацию.

В связи с тем, что земельный участок находится в государственной собственности, то ответственность за неисполнения полномочий местного значения возложена на орган местного самоуправления – муниципальный район.