22.09.2022
20:02
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Официально

Власти Камчатки опровергли получение якутянином-чиновником повестки

Вице-губернатор Сергей Миронов находится в командировке в Москве, а также работает над запуском отопительного сезона, сообщает издание «Подъём» со ссылкой на местные власти. Ранее СМИ сообщили, что 42-летний Сергей Миронов получил повестку в рамках объявленной частичной мобилизации и начинает подготовку к военным сборам. В Якутии Миронов работал советником председателя правительства Якутии. Позже он перебрался в Камчатку по приглашению нынешнего губернатора региона Владимира Солодова, сообщает тгк @yakutia_kp

Фото: тгк @yakutia_kp
Источник: тгк @yakutia_kp

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