Власти Камчатки опровергли получение якутянином-чиновником повестки

Вице-губернатор Сергей Миронов находится в командировке в Москве, а также работает над запуском отопительного сезона, сообщает издание «Подъём» со ссылкой на местные власти. Ранее СМИ сообщили, что 42-летний Сергей Миронов получил повестку в рамках объявленной частичной мобилизации и начинает подготовку к военным сборам. В Якутии Миронов работал советником председателя правительства Якутии. Позже он перебрался в Камчатку по приглашению нынешнего губернатора региона Владимира Солодова, сообщает тгк @yakutia_kp