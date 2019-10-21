Власти изыщут средства на зарплату персонала детских садов

В городском бюджете 2019 года на сегодняшний день не хватает 146 млн рублей на оплату труда прочего персонала детских садов. Власти города и республики в ближайшее время определят источники финансирования фонда оплаты труда данной категории работников детсадов.

Причиной бюджетно-правовой коллизии стали противоречия двух действующих нормативно-правовых актов: методических рекомендаций Министерства образования и науки РФ от 1 октября 2013 года, от 31 июля 2014 года и постановления Правительства РС (Я) от 26 июня 2014 года, соответственно.

Как пояснили в Департаменте финансов окружной администрации г. Якутска, в указанное постановление правительства республики № 179 от 26.06.2014 г. включен неполный перечень категорий работников, осуществляющих, в соответствии с ФГОС, государственные услуги по дошкольному образованию, что противоречит нормативно-правовым актам Министерства образования РФ. В частности, в республиканский НПА не включен так называемый «прочий персонал»: административно-хозяйственные работники, обеспечивающие охрану жизни и здоровья детей, обеспечивающие финансовую и хозяйственную деятельность, уборщицы, дворники, и т.д. Их заработная плата также должна финансироваться из республиканского бюджета – в соответствии с указаниями Минобразования РФ.

Данный вопрос остается предметом непрекращающихся разногласий между г. Якутском, министерством образования, Минфином и правительством республики. Переписка между муниципальными и республиканскими властями по этому вопросу при разных руководителях продолжается в течение последних двух лет.

Почему вопрос с определением источника финансирования зарплаты прочему персоналу детсадов обострился именно в 2019 году? Действительно, начиная с 2014 года Якутск выплачивал заработную плату данным категориям работников из муниципального бюджета за счет собственных резервов и оптимизаций других расходов.

В предыдущие годы это были сравнительно небольшие, посильные для городского бюджета суммы. Существенный рост обозначился в 2018 году – 207 млн рублей. В 2019 году расчетный (по штатному расписанию) ФОТ вырос более чем вдвое – до 421 млн рублей!

Кроме того, в 2019 году бюджет Якутска принял на себя дополнительную финансовую нагрузку в виде оплаты строительства, аренды и содержания объектов, построенных по программе ГЧП – 800 млн руб. (517 млн руб. – 2018 г.)., и дорожное строительство в сумме 500 млн руб., а также дополнительные расходы на повышение заработной платы, 246 млн руб. При этом доходная часть бюджета растет не такими темпами, чтобы обеспечивать вновь возникающие расходы.

Почему столь резко вырос расчетный ФОТ прочего персонала детсадов в 2019 году – с 207 до 421 млн. руб.? Во-первых, это досчёт повышения заработной платы в 2018 году в соответствии с постановлением правительства республики; повышения МРОТ с 1 января 2018 г., с 1 мая 2018 г. – 128 млн руб. Во-вторых, добавились штатные единицы в новых детских садах и созданных дополнительных группах в существующих ДОУ (76 шт.ед.) – прирост 60 млн руб. в фонд оплаты труда. Также ФОТ вырос из-за повышения заработной платы на 4 % и МРОТ с 1 января 2019 и других структурных изменений.

Как пояснили в Департаменте финансов окружной администрации, реальная сумма необеспеченных источником финансирования расходов по ФОТ прочего персонала в 2019 г. составляет 210 млн рублей. Эта сумма зафиксирована при анализе реального начисления заработной платы фактически работающих сотрудников прочего персонала, с учетом совмещения. Кроме того, за счет мер по оптимизации бюджетных расходов, например, сокращения командировочных и представительских расходов, отмены ряда закупок по приобретению основных средств – на сегодня на эти цели в муниципальном бюджете на сегодня изысканы 64 млн рублей. Таким образом, фактически недостающая сумма составляет 146 млн рублей.

В настоящее время финансово-экономический блок окружной администрации совместно с правительством Якутии ведут работу по определению источника финансирования недостающей суммы ФОТ прочего персонала ДОУ г. Якутска. Планируется, что вопрос внесения соответствующих поправок в бюджет города будет рассмотрен на внеочередной сессии Якутской Гордумы в ближайшее время.

В окружной администрации придерживаются позиции, что финансирование ФОТ прочего персонала ДОУ должно осуществляться из республиканского бюджета в соответствии с методическими рекомендации Министерства образования и науки РФ посредством предоставления субвенций, как и по другим категориям работников детских садов.

Руководство города считает необходимым внести изменения в постановление правительства Якутии, регулирующее данную сферу, и привести его в соответствие с указаниями Министерства образования и науки РФ.

Напомним, в августе прошлого года глава республики Айсен Николаев давал соответствующее поручение – решить проблему с формированием ФОТ по прочему персоналу детсадов – Минфину, министерству образования и профильному заместителю председателя правительства. Однако по сей день, спустя более чем год, вопрос не сдвинулся с мертвой точки.

«Недавно в некоторых открытых источниках информации были публикации о том, что администрация города якобы «забыла» включить в бюджет статью финансирования заработной платы прочего персонала ДОУ. Это в корне неверное представление. Мы исходим из того, что деньги на финансирование данных категорий работников должны идти из республиканского бюджета в виде субвенций – как это предусмотрено федеральным НПА», — подчеркнула руководитель департамента финансов окружной администрации Ольга Максимова.