25.03.2022
17:29
118
Культура
Властелин колец в Якутии 😍
Известный фотограф Якутии Наталья Оконешникова поделилась с невероятными фотографиями. Ее фотопроекты не только дарят тепло и уют, но и раскрывают удивительную природу Якутии — сообщает телегам-канал Yakutsk News.
На этот раз она представила серию снимков из фильма «Властелин колец» совместно с Сергеем Шариным. Съемка прошла в горах Хандыги.
«С детства я обожаю Толкина и перечитывала Хоббита вслух соседским ребятишкам, рисовала в своем воображении картины действий. Ну, а когда я повзрослела и фильм вышел на экраны, пересматривала и „Хоббита“ и „Властелина колец“ не раз… Поэтому даже не вставал вопрос, что снимать в эпичных якутских горах Хандыги, когда мы решили с друзьями поехать в это путешествие», — пишет Наталья в своем VK.
Фото: natalieokoneshnikova_
Источник: https://t.me/yakutsk_newss
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