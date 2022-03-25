Властелин колец в Якутии 😍

Известный фотограф Якутии Наталья Оконешникова поделилась с невероятными фотографиями. Ее фотопроекты не только дарят тепло и уют, но и раскрывают удивительную природу Якутии — сообщает телегам-канал Yakutsk News.

На этот раз она представила серию снимков из фильма «Властелин колец» совместно с Сергеем Шариным. Съемка прошла в горах Хандыги.