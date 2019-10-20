Владыка Роман поздравил с юбилеем артиста Владислава Мичурина

После показа спектакля «Калека с Инишмаана» 19 октября в Русском драматическом театра им. Пушкина поздравили с 50-летием заслуженного артиста Якутии Владислава Мичурина.

Когда на Днях Якутии в Москве в декабре 2017 года Владислав Мичурин вышел в роли митрополита Филарета в спектакле Андрея Борисова «Путь святителя», зал встал и перекрестился.

Первым, кто поздравил артиста с юбилеем, был архиепископ Якутский и Ленский Роман: «При всей стремительности жизни есть консервативные незыблемые ценности, и среди них на первом месте — театр, который обогащает нас культурно и духовно. Владислав сыграл более 80 ролей в нашем театре: от бедняка Джонни в этом спектакле до святых. Поздравляя его с юбилеем, желаю многих лет жизни». С этими словами владыка вручил Владиславу Мичурину икону и грамоту.

После него на сцену вышли представители общественной организации «Потомки государевых ямщиков» и ансамбль «Ямщицкие бубенцы». Поблагодарив Владислава Анатольевича за роль Зосимы Голокова в историческом спектакле «Страсти по ямщику», где отдана дань памяти и уважения их предкам, юбиляру преподнесли часы с изображением 63 ямских станков от Витима до Лены (по состоянию на 1908 год) и надписью «С низким поклоном и восхищением вашим талантом».

А когда в исполнении «Ямщицких бубенцов» зазвучала старинная русская песня, 92-летняя артистка ансамбля Татьяна Филиппова пригласила Владислава на танец, и оба под овации зала тут же пустились в пляс.

От имени собратьев по сцене Владислава Мичурина поздравили заслуженная артистка Якутии Наталья Лукьянова, Илья Данилевский и Мария Ларина. Поздравления от однокурсников озвучили Евгения Адамчук и Елена Корнилова-Мягкая, а послания от тех, кто живет сейчас в разных городах, посредством видеозаписи пришли даже с побережья Южно-Китайского моря.

На «огонек» к юбиляру зашёл и… Дед Мороз — как коллега к коллеге: Владислав Анатольевич со школьных лет каждый Новый год приходит к детям с мешком подарков и волшебным посохом.

«Я так счастлив, что служу в нашем театре, что у меня такие замечательные друзья, что у нас такая замечательная труппа! — сказал виновник торжества. — И обязательно хочу выразить свою благодарность зрителям. Спасибо вам, что приходите на наши спектакли. Приходите почаще, мы действительно классные!»