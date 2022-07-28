Спорт
Владивосток встречает огонь игр Дети Азии
С минуту на минуту по Владивостоку пройдет Эстафета огня Игр.
В ней примут участие президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков,
президент Международного комитета Игр «Дети Азии» Владимир Максимов
и генеральный директор Дирекции VII Международных спортивных игр «Дети Азии» Эльмир Валитов.
Также олимпийские чемпионки Дарья Дмитриева (Иркутск, художественная гимнастика, Лондон-2012), Вера Бирюкова (Омск, художественная гимнастика, Рио-де-Жанейро-2016), Лилия Ахаимова (Владивосток, спортивная гимнастика, Токио-2020), бронзовые призеры Олимпийских игр Георгий Балакшин (Якутия, бокс, Пекин-2008) и Антон Чупков (Москва, плавание, Рио-де-Жанейро-2016), победительница и серебряный призёр чемпионата мира, шестикратная чемпионка мира среди юниоров Софья Надыршина (Южно-Сахалинск, сноуборд).
Напомним, как на Ленских столбах Якутии был добыт огонь Игр «Дети Азии».
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