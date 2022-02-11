Владивосток стал доступнее для якутян

С момента открытия прямого сообщения из Нижнего Бестяха до Владивостока (15 июня 2021 года) по этому направлению с учетом января текущего годаперевезено 45,9 тыс. пассажиров или 25% от общего пассажиропотокав вагонах АО «АК «ЖДЯ», что свидетельствует о популярности данного маршрута.

Учитывая высокий спрос, в 2022 году по маршруту Нижний Бестях – Владивосток периодичность курсирования беспересадочных вагонов увеличена до 10-11 раз в месяц.

Все вагоны, курсирующие до Владивостока, оборудованы кондиционерами и биотуалетами, имеются розетки для зарядки телефонов.

Стоимость поездки со ст. Нижний Бестях до столицы Дальневосточного округа в плацкартном вагоне составит всего 5379 рублей, в купе – 7689 рублей.

Время в пути займет 2,5 суток, которое вы сможете провести с пользой – наконец-то выдохнуть от суеты каждодневных будней, отдохнуть под мерный стук колес, почитать давно отложенную на потом книгу, получить наслаждение от живого общения с попутчиками, полюбоваться из окна поезда на просторы нашей огромной страны. В дороге у вас есть возможность вкусно по-домашнему и по умеренным ценам питаться в вагоне-ресторане.

Владивосток богат музеями и достопримечательностями, посетить которые приезжают не только российские туристы, но иностранные гости. Вы получите прекрасную возможность увидеть, где символически начинается Тихий океан, посетив маяк на мысе Токаревский. Можете прогуляться по ухоженным набережным и мосту через Золотой Рог, побывать на острове Русский, сходить в океанариум, покататься на уникальном виде общественного транспорта – фуникулере, рельсовом трамвайчике, который работает только в Сочи и во Владивостоке. Обязательно нужно побывать в Приморском сафари-парке, куда приезжают туристы со всего мира.

Вас ждут кафе и рестораны, в которых вам предложат многообразие морепродуктов, некоторые из которых являются уникальными, и вы их не встретите ни в одном уголке мира. Кроме этого еще много интересных мест вам может предложить город Владивосток.

Одним словом, якутяне должны включить столицу Дальнего Востока в список обязательных мест для посещения, чтобы увидеть своими глазами эти достопримечательности.

С расписанием поезда и беспересадочных вагонов до Владивостока можно ознакомиться на нашем сайте www.rw-y.ru в разделе «Пассажирам» или на странице Инстаграм @rwyakutia.

Чтобы освободить пассажиров поезда от лишних забот, организован удобный трансфер из города Якутска до железнодорожного вокзала. В зимнее время трансфер выполняется автобусами с автовокзала города Якутска. Стоимость проезда на автобусе составляет 500 рублей.

Справки по тел. 8(4112) 31-80-81, доб.7381. Единый информационно-сервисный центр ОАО «РЖД» 8-800-775-00-00 (по всей России бесплатно).