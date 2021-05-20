Владивосток готовится к ВЭФ-2021

В рамках рабочей поездки в Приморский край заместитель председателя правительства Российской Федерации – полномочный представитель президента Российской Федерации в ДФО Юрий ТРУТНЕВ провёл совещание по подготовке Восточного экономического форума, в ходе которого обсуждались вопросы участия инвесторов и представителей власти в ВЭФ-2021, подготовки городской инфраструктуры Владивостока и меры эпидемиологической безопасности.

«Мы должны подготовить Дальний Восток для проведения одного из крупнейших международных мероприятий с учетом ограничений, вызванных пандемией коронавируса. Новые реалии оказали влияние на определение повестки предстоящего Форума, на котором, в том числе, планируется обсудить трансформацию торгово-экономического взаимодействия, изменения на энергетических рынках и в сфере труда, новейшие технологии и климат», – отметил Юрий Трутнев.

На совещании губернатор Приморского края Олег КОЖЕМЯКО доложил о подготовке объектов городской инфраструктуры и гостиничного фонда Владивостока и города Артема к приёму участников мероприятия. Как сообщил глава региона, всего планируется задействовать 24 гостиницы.

Также в рамках выполнения поручения Юрию Трутневу сообщили о проводимых мерах по благоустройству основной площадки Форума — территории Дальневосточного федерального университета, пострадавшей от «ледяного дождя»: проведена плановая уборка, вырубка погибших, кронирование повреждённых деревьев; высажено более тысячи саженцев пихты цельнолистной; в июне запланирована посадка еще 1,7 тыс. лиственных, хвойных деревьев и кустарников.

Отдельное внимание было уделено мерам эпидемиологической безопасности на ВЭФ. В частности, обсуждался комплекс основных организационных, профилактических, санитарно-противоэпидемических мероприятий, проведение которых будет направлено на предупреждение возникновения и распространения COVID-19.

По итогам состоявшегося совещания правительству Приморского края, администрации Владивостока поручено обеспечить готовность городской инфраструктуры к приёму гостей Форума; правительству Приморского края, администрации Владивостока совместно с Минвостокразвития России рассмотреть возможность финансирования работ по благоустройству города в рамках «Дальневосточной единой субсидии», а Фонду Росконгресс — организовать специальные международные площадки-студии в странах Азиатско-Тихоокеанского региона в формате телевизионных мостов с ВЭФ, а также спортивные мероприятия на открытых площадках Форума.

Справочная информация

Восточный экономический форум

Восточный экономический форум проводится ежегодно в целях содействия ускоренному развитию экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе согласно указу Президента России Владимира Путина № 250 от 19 мая 2015 года.

Площадка Форума – кампус Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский.

Официальный сайт ВЭФ: www.forumvostok.ru

Фонд Росконгресс – социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор международных, конгрессных, выставочных, деловых, общественных, спортивных мероприятий и событий в области культуры, созданный в соответствии с решением Президента Российской Федерации.

Фонд учрежден в 2007 году с целью содействия развитию экономического потенциала, продвижения национальных интересов и укрепления имиджа России. Фонд всесторонне изучает, анализирует, формирует и освещает вопросы российской и глобальной экономической повестки. Обеспечивает администрирование и содействует продвижению бизнес-проектов и привлечению инвестиций, способствует развитию социального предпринимательства и благотворительных проектов.

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