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Владислав Васильев зарегистрирован кандидатом
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Видео освобождения народного бизнесмена Георгия Карамзина
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В Вилюйском филиале ГУП «ЖКХ РС (Я)»  подготовка к зиме идет по плану
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Политика
Петр Андросов зарегистрирован кандидатом
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Якутск
В Якутске состоялась 1-ая регата
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Официально
График плановых работ энергетиков на 31 июля
30.07.2019, 17:08
Политика
В Ил Тумэне поражены «непонятным ответом» спикера
30.07.2019, 16:29
Происшествия
ДТП на трассе Вилюй. Есть пострадавшие
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Происшествия
Водолазы Службы спасения Якутии достали еще одного утонувшего
30.07.2019, 16:10
Происшествия
Фотофакт
Возгорание свалки в селе Маган локализовано
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Судебная хроника
Эксклюзив
Дело Гоголева-Карамзина-Самсоновой: Георгий Карамзин освобожден (обновлено)
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Политика
Елена Голомарева: Один шаг вперед, два шага назад
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Политика
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Полицейскими Якутска выявлен факт продажи алкоголя несовершеннолетней
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Новый пост самой элегантной якутянки
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Якутские медсестры спасли утопающего!
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Под крылом СК «Стерх»: Российский фонд фундаментальных исследований
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Григорий Попов выступит на турнире UFC в Москве
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Какую историю хранит в себе одежда якутского народа?
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В Якутске опрокинулся грузовик
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Якутяне справили Ысыах в Нью-Йорке
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В парке расскажут о психологическом здоровье
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Культура & Образование
Сахавуд — лидер!
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Мошенничество в социальных сетях
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Владислав Васильев зарегистрирован кандидатом

Владислав Анатольевич Васильев зарегистрирован кандидатом на главу Таркайинского наслега Нюрбинского района.

Васильев родился 24 апреля 1994 года в селе Хатын-Сысы Нюрбинского района. В 2016-м окончил ЯГСХА. В данное время — заместитель главы администрации Таркаинского наслега.
В единый день голосования, 8 сентября 2019 года, в Республике Саха (Якутия) состоится 57 избирательных кампаний. Основные выборы состоятся в 18 муниципальных образованиях. В пяти муниципальных образованиях – досрочные выборы глав, в двух – повторные выборы депутатов, в 29 –дополнительные выборы депутатов представительных органов.

Источник: Пресс-служба ЯРО ВПП «Единая Россия».
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В Вилюйском филиале ГУП «ЖКХ РС (Я)»  подготовка к зиме идет по плану

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30.07.2019

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30.07.2019

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30.07.2019

Возгорание свалки в селе Маган локализовано

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30.07.2019

О новой схеме автобусного маршрута № 9

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30.07.2019

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