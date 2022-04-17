Владислав Левочкин принял участие в открытии выставки Нижнеколымского района в якутском музее



В Якутском музее им. Ем. Ярославского открылась выставка «Один день, один год, один век», посвященная 100-летию образования Якутской АССР. Участие в открытии принял первый заместитель министра культуры и духовного развития Якутии Владислав Левочкин.

-От имени министра культруы и духовного развития Якутии Юрия Куприянова хочу поздравить район с открытием выставки. Лично от себя добавлю, что все мое детство прошло в этом улусе и связано с учреждениями культуры Нижнеколымского района, я с благодарностью вспоминаю и библиотеку, и музей, который сейчас проводит такую работу – организовывает такие выставки. Важно, что в год 100-летия ЯАССР, Год культурного наследия в России, происходят такие обменные проекты. Мы надеемся, что таких проектов будет больше. Район активно участвует в мероприятиях национального проекта «Культура», в прошлом году обновили музыкальные инструменты для детской школы искусств, в этом году мы проводим в ДШИ ремонт, — отметил Владислав Левочкин и вручил Благодарственное письмо министерства культуры республики организаторам выставки — Нижнеколымскому музею истории и культуры народов Севера.

По информации Якутского музея, на выставке представлены материалы об истории района, известных людях. Посетители увидят ранее не экспонировавшиеся широкой публике предметы быта труда кочевников-оленеводов, промысловиков-охотников, национальную одежду народов Севера — чукчей, эвенов, юкагиров. Экспонаты предоставлены Нижнеколымским музеем истории и культуры народов Севера, Краеведческим музеем им. Н.И. Таврат и Старорусским музеем с. Походск и из фондов Якутского музея им. Ем. Ярославского. Также на выставке представлены работы молодой, талантливой художницы Екатерины Суржаниновой.

Отметим, что Нижнеколымский район в составе Якутской АССР был образован 20 мая 1931 года. Административным центром является п. Черский, который до 1963 года назывался Нижние Кресты. Район имеет богатое историческое и культурное наследие. Издавна на этой обширной территории жили оленеводы, охотники и рыбаки. Сегодня здесь проживают люди разных национальностей русские и якуты, чукчи и белорусы, юкагиры и эвены, эвенки и потомки русских землепроходцев. Территория улуса – 87,1 тыс.кв.км. В состав входит архипелаг Медвежьи острова и 3 наслега: Олеринский – центр Андрюшкино, Халарчинский – центр Колымское и Походский – центр Походск.

Уникальным уголком улуса является Плейстоценовый парк, где проводится эксперимент по воссозданию экосистемы, которая господствовала во времена последнего ледникового периода. Здесь проживают индуцированные животные (овцебыки, зубры, яки ) которые должны помогать в создании «мамонтовой тундростепи».

