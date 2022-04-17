Владислав Левочкин поздравил участников республиканского фестиваля «Педагогическая весна – 2022»



Первый заместитель министра культуры и духовного развития РС(Я) Владислав Левочкин 15 апреля поздравил участников республиканского фестиваля художественной самодеятельности работников профессиональных образовательных организаций РС(Я) «Педагогическая весна – 2022».

Фестиваль посвящен 100-летию образования Якутской АССР и проводится с целью развития творческого потенциала, формирования корпоративной культуры и обмена опытом работников системы профессионального образования республики. В течение недели педагогические коллективы соревновались по четырем основным направлениям: вокальное, инструментальное, танцевальное и фольклор. По словам организаторов, всего участие в фестивале приняли сотрудники 21 учреждения профессионального образования.

— От имени министерства культуры и духовного развития, министра Юрия Куприянова хочу поприветствовать участников фестиваля. Хочется поблагодарить организаторов, что после значительного перерыва это мероприятие возобновилось. После периода пандемии это очень большая отдушина, для педагогического сообщатся конкурс художественной самодеятельности — это возможность передавать ценности будущим поколениям. Важно, что смотр проводится в год столетия со дня образования республики. На сцене представлены самые интересные находки и идеи. Хочется призвать коллективы, педагогов и учащихся принять участие во всех праздничных мероприятиях, которые запланированы в дни празднования Дня республики, — отметил руководитель.

По его словам, состоится республиканский крупный осоухай, новые выставки в музеях, презентации документальных фильмов и пр.

В финале вручил благодарственное письмо Институту развития профессионального образования.

