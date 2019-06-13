Владислав Левочкин о культуре и духовности

В субботу, 15 июня в телевизионном эфире ГТРК «Саха» (Россия-1) в 08 час. 40 мин. утра первый заместитель министра культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия) Владислав ЛЕВОЧКИН примет участие в передаче «Прямой разговор».

Владислав Валерьевич расскажет о программе проведения национального праздника «Ысыах Олонхо», который состоится 20-21 июня в селе Намцы.

Также телезрители узнают о мероприятиях X Межрегионального смотра деятельности этнокультурных центров коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока России.

Как в республике идет реализация национального проекта «Культура», какие региональные подпроекты существуют? Запланировано ли строительство в сельской местности новых домов культуры, кинозалов, музеев? Что делается для развития библиотечной сети? Как в Якутии проходит Год театра в РФ?

На эти и многие другие актуальные вопросы прозвучат ответы из первых уст в формате прямого эфира. Свои вопросы телезрители могут задать в прямом эфире, позвонив в студию по номеру телефона 8 (4112) 32-02-02 в течение эфирного времени. Вопросы, не прозвучавшие в прямом эфире, передаются участнику после программы.