Владислав Левочкин о комфортных дворцах

В День работника культуры состоялась дискуссионная сессия «Место и роль учреждений культуры в трансформации территорий»

В Центре культуры и современного искусства им.Ю.А.Гагарина 25 марта в День работника культуры состоялась дискуссионная сессия на тему «Место и роль учреждений культуры в трансформации территорий». Участие в сессии принял первый заместитель министра культуры и духовного развития РС(Я) Владислав Левочкин.

Как отметил руководитель, не только в городе Якутске, но и во всей республике возводятся новые, современные, комфортные дворцы культуры, появляются общественные пространства, открываются новые скверы и парки.

«Задача учреждений культуры — наполнить эти пространства яркими событиями, качественным, интересным досугом. Мы должны научиться сотрудничать с предпринимателями, развивать не только художественную деятельность, реализовывать социально значимые проекты. Все эти вопросы мы обсуждали на сессии. Это первое подобное мероприятие с деловой составляющей мы проводим в рамках Дня работника культуры и планируем продолжить такой формат работы», — рассказал Левочкин.

Мероприятие организовано платформой «Точка кипения — Якутск» и Республиканским домом народного творчества при поддержке Министерства культуры и духовного развития, Управления архитектуры и градостроительства, Центра компетенций по вопросам городской среды.