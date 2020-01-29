Владимир Заровняев: В производстве активно применяем современные технологии

2019 год для АО «Сахатранснефтегаз» был непростым, но у газовиков, как всегда, «кипела» работа. Кроме бесперебойной и надежной транспортировки природного газа по газопроводам и газовым сетям протяженностью более семи тысяч километров, эксплуатации и подачи газа потребителям, нефтегазовое предприятие активно обновляло устаревшие газопроводы и оборудования по всей республике. А это колоссальная, капиталоемкая работа, учитывая естественную обособленность и удаленность газовых сетей по огромной территории Якутии. Работа по ремонту газопроводов ведется в постоянном режиме, даже зимой. Каждый участок газопроводов находится под контролем. На основании программы капитального и текущего ремонта, ведется плановая работа по строительству новых газопроводов и капитальному ремонту действующих. Надо подчеркнуть, что при осуществлении строительства объектов газотранспортной системы и при проведении ремонтных работ трубопроводов в сложных геокрилогических условиях в компании применяются нестандартные инженерные решения в целях обеспечения надлежащего качества работ.

— Газотранспортная система является локальной и замкнутой, она ориентирована исключительно на внутреннее потребление газа и не имеет выхода за пределы республики. Сегодня все потребители природного газа прекрасно понимают, что существуют новые эффективные технологии, и мы, как поставщики газа, чтобы оставаться конкурентоспособными на рынке энергоресурсов, должны находиться в постоянном процессе поиска оптимальных решений в части совершенствования технологий и организации производственной деятельности. В этой связи АО «Сахатранснефтегаз» активно применяет современные технологии при производстве ремонтов газопроводов. В качестве примера приведу тот факт, что мы давно опробовали и уже неоднократно успешно применяли метод горизонтально направленного бурения при прокладке газопроводов через водные препятствия с применением современных строительных материалов, — рассказывает начальник Линейно-производственного управления магистральных газопроводов Владимир ЗАРОВНЯЕВ. — Зона прохождения магистральных газопроводов — это зона вечномёрзлых грунтов. При строительстве первого газопровода от Усть-Вилюйского газоконденсатного месторождения применяли деревянные опорные конструкции. Значительная часть газопровода была построена в надземном исполнении. Этот газопровод до сих пор в работе, но в основном за прошедшие десятилетия путем реконструкции он стал подземным. Надземное исполнение осталось только там, где труба пересекает водные препятствия.

— Зима у нас суровая, но нужно понимать, что климат меняется, меняются сроки прихода зимы, её продолжительность. В связи с этим меняются гидрологические, геологические условия прохождения газопроводов. Где-то происходит деградация мерзлоты, что неизменно приводит к возникновению непроектного положения трубопровода, что влечет за собой появление ряда технических проблем. Здесь, как воздух, необходим всеобъемлющий контроль, мониторинг положения и состояния газопроводов. В течение последних пяти лет мы направляем колоссальные ресурсы на проведение технического диагностирования и экспертизу промышленной безопасности объектов, отработавших свой срок.

На протяжении последних 5 лет мы активно проводим работы в части мониторинга объектов магистрального газопровода с помощью применения современных методов таких как: аэрофотосъемка, гидрогеолокация, магнитография, обнаружение утечек с помощью бамперного детектора утечек метана. Одним из последних, опробованных нами методов мониторинга линейной части МГ в части обнаружения утечек является ИСМТ – инфразвуковая система мониторинга трубопроводов.

В Линейно-производственном управлении магистральных газопроводов организовывается работа для проведения анализа опасностей технологических процессов магистрального газопровода, количественного анализа риска и иных методов анализа риска аварий на основании заключений экспертиз промышленной безопасности и технических диагностирований, а так же научно исследовательских работ за весь период эксплуатации. В связи с чем при производственно-техническом отделе ЛПУМГ была организована группа мониторинга.

В данный период проводится работа по систематизации проектной, исполнительной документации объектов МГ с формированием единой информационно-аналитической системы с отражением в ней массива данных, начиная от проектных решений до текущего технического состояния объекта, согласно заключений экспертиз промышленной безопасности (ЭПБ), технических диагностирований (ТД) и актов осмотров ЛПУМГ. Так же группа мониторинга осуществляет производственный контроль за ходом работ ЭПБ и всех видов ТД объектов МГ. Единая информационно-техническая система позволит объективно и своевременно определять статус по техническому состоянию объектов МГ и как следствие включать в планы ремонтных работ по приоритетности.

Последующим этапом работы группы мониторинга будет заключаться в интеграцию единой информационно-технической системы в программную среду, а также проведение собственными силами технической диагностики объектов МГ.

На основании заключений экспертиз промышленной безопасности, результатов технических диагностик, актов осмотра трассы у нас разработана программа ремонтов газопровода до 2023 года от исполнения, которой напрямую зависит обеспечение надежной и безопасной поставки газа населению.

Ежегодно идет увеличение протяженности участков магистрального газопровода, где выполняются работы по капитальному ремонту, полной замене участков, приведения газопроводов в проектное положение, — отметил далее инженер с большим стажем работы.

Справка

Владимир Николаевич Заровняев в 1999 году окончил Российскую государственную Академию нефти и газа им. Губкина. Выпускника центрального технического ВУЗ-а приняли на работу в ОАО «Якутгазпром». С тех пор успешно работает в газовой отрасли. Трудовую биографию начал с мастера. С 2013 года – начальник Линейно-производственного управления магистральных газопроводов. Он один из ярких инженеров Якутии, который прошел сильную и серьезную школу на реальном производстве.