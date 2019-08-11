Владимир Солодов: задача правительства — стабильное развитие оленеводства

В рамках рабочего визита в Булунский район премьер-министр Якутии Владимир Солодов посетил оленеводческое хозяйство «Приморский», находящееся в посёлке Хара-Улах.

МУП «Приморский» одно из самых больших предприятий находящихся в якутской Арктике, которое занимается разведением домашних северных оленей, выловом рыбы и клеточным звероводством. «В хозяйстве 3 оленеводческие бригады, общее число оленей превышает 4 тыс. В каждой бригаде работают до 10 оленеводов, во время каникул к работе мы стараемся привлекаем школьников для знакомства с профессией», — рассказывает директор МУП «Приморский» Владимир Алексеев. Он добавил, что для дальнейшего привлечения молодых кадров необходимо разрабатывать госпрограммы и улучшать условия труда.

Владимир Солодов подтвердил необходимость в определении мер господдержки для молодых специалистов. «Одна из основных задач, которая стоит сейчас перед правительством республики — это увеличение поголовья оленеводческого хозяйства Якутии. На его обеспечение планируется направить свыше 820 млн до конца 2021 года. Часть этих средств будет направлена на укрепление материально-технической базы оленеводческих хозяйств, развитие производства продукции традиционных отраслей животноводства», — прокомментировал Председатель Правительства.

Якутия занимает третье место в Российской Федерации по поголовью северных домашних оленей. Оно составляет порядка 40% поголовья оленей в Дальневосточном федеральном округе и 10% поголовья оленей в Российской Федерации.