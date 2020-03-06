Владимир Солодов встретился с лидерами НКО Якутии

В Едином ресурсном центре поддержки СО НКО состоялась встреча Владимира Солодова с лидерами НКО.

5 марта в Едином ресурсном центре поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций (СО НКО) и развития гражданских инициатив РС(Я) состоялась встреча председателя правительства Республики Саха (Якутия) Владимира Солодова с лидерами некоммерческих организаций республики и победителями первого этапа конкурса Фонда президентских грантов.

Модератором мероприятия выступила Ольга Вешникова, руководитель Единого ресурсного центра поддержки СО НКО и генеральный директор Фонда «Семья для ребенка».

«В Республике Саха (Якутия) сегодня зарегистрировано более 2 100 некоммерческих организаций, из них 10 исполняют функции Ресурсных центров. С каждым годом в республике повышается уровень разработанных и реализованных социальных проектов, некоммерческие организации выходят на рынок социальных услуг. Однако необходим фокус внимания и активизация гражданских инициатив в арктических районах для развития местных сообществ, т.к. в Арктике зарегистрировано всего 215 некоммерческих организаций, и не у всех есть возможность участвовать в федеральных грантовых конкурсах ввиду низкого качества интернет обслуживания» — отметила эксперт.

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Кроме того, Ольга Вешникова отметила, что в целях развития некоммерческого сектора необходимо провести исследования потенциала гражданского общества в республике и разработать карту гражданских инициатив c размещением полезной информации о лидерах НКО и активных граждан, об актуальных проектах и инициативах. Карта может стать платформой для обмена ресурсами и информацией, для привлечения к участию в инициативах волонтеров, партнеров и потенциальных доноров из числа бизнес компаний.

Министр по делам молодежи и социальным коммуникациям РС(Я) Степан Саргыдаев отметил, что 25 обладателей гранта Президента РФ – это показатель эффективной деятельности всех ресурсных центров поддержки СО НКО и проекта «Гражданские выходные» с участием экспертов для оказания консультативной и образовательной поддержки активным гражданам, специалистам некоммерческих организаций, инициативным группам и местным сообществам в муниципальных районах.

Генеральный директор Целевого фонда будущих поколений РС(Я) Сергей Местников призвал лидеров НКО республики обратить внимание и на другие федеральные и региональные грантовые конкурсы и рассказал о конкурсах грантовой поддержке Целевого фонда в 2020 г.

От лица победителей конкурса Фонда президентских грантов выступила Юлия Устинова, руководитель проекта «Музыка детских сердец» Якутской республиканской общественной организации содействия реабилитации детей с кохлеарными имплантами «Шаг в мир звуков». Лидер НКО считает, что некоммерческим организациям республики оказывается ощутимая поддержка со стороны органов власти и действующих ресурсных центров.

«Якутия подает пример другим регионам ДВФО по активности с точки зрения потенциала гражданского общества! Молодежь и образовательные учреждения — это тот ресурс, который мы можем задействовать для вовлечения людей в НКО и развития некоммерческого сектора в республике, — отметил в своем выступлении председатель правительства Якутии Владимир Солодов. Также необходимо сформировать более устойчивую финансовую модель в функционировании НКО и развивать зрелый франдрайзинг, чтобы НКО не жила только от гранта к гранту. Грант должен выполнять функцию «стартера», т.е. запускать механизм, а дальше проект уже работает самостоятельно и привлекает необходимые ресурсы, в том числе и финансовые».

Владимир Викторович вручил благодарственные письма и памятные значки новоиспеченным победителям конкурса Фонда президентских грантов.

Во время встречи с лидерами НКО были презентованы информационно-методический сборник «Конструктор СО НКО», разработанный командой Единого ресурсного центра на средства гранта Фонда президентских грантов, и мобильное приложение «НКО Якутии» — продукт министерства по делам молодежи и социальным коммуникациям РС(Я).